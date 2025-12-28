Ile Maurice: Gina Clothilde - «La maternité a transformé ma perception du temps et des priorités...»

interview

Gina Clothilde a passé près de neuf ans à parcourir le monde comme hôtesse de l'air chez Emirates, entre escales exotiques et rencontres inattendues. Aujourd'hui, elle a troqué les vols long-courriers pour les moments du quotidien dans son pays natal, où elle vit pleinement sa vie de jeune maman et d'entrepreneure. Elle raconte avec sincérité comment la maternité, la famille et la créativité ont redéfini sa vie...

Présentez-vous.

Je m'appelle Gina Clothilde. Ancienne hôtesse de l'air chez Emirates pendant près de neuf ans, je suis aujourd'hui créatrice de contenu, entrepreneure et jeune maman. J'ai grandi à Maurice, étudié le tourisme, puis vécu à Paris et Dubaï, expériences qui ont nourri mon parcours. Le voyage, la curiosité et la volonté de réaliser mes rêves ont toujours guidé mes choix. De retour à Maurice, je partage mon quotidien, entre maternité, mode et réflexion sur la féminité.

Décrivez-nous une journée typique pour vous aujourd'hui et comment elle diffère de vos journées d'hôtesse de l'air ?

Mes journées commencent avec mon bébé, rythmées par tétées, biberons et sourires, parfois autour d'un café à peine chaud. Pendant sa sieste, je réponds à mes clients ou crée du contenu. Ces journées sont plus ancrées dans le quotidien, mais aussi plus intenses émotionnellement. En tant qu'hôtesse de l'air, tout était millimétré : horaires, fuseaux horaires, procédures strictes. Aujourd'hui, je ne traverse plus les continents, mais je construis un foyer et une famille. Pourtant, certaines similitudes subsistent : peu de sommeil, assurer le bien-être des autres... et une cliente très exigeante : mon bébé ! (Rires)

Pouvez-vous partager vos premières impressions de nouvelle maman ?

La première fois que j'ai tenu ma fille dans mes bras, j'ai ressenti un mélange d'amour immense et de vulnérabilité totale. Cet amour dépasse tout ce que j'avais imaginé. C'est la chose la plus belle et la plus difficile que j'aie vécue. Elle dépend entièrement de moi et pour les 18 prochaines années, apparemment (Rires). Quand je l'entends rire, tout s'efface : son bonheur passe avant tout.

Y a-t-il un moment précis dans votre vie de couple qui a changé votre perspective sur la famille ou l'amour ?

Voir mon mari devenir papa a renforcé notre complicité et notre lien affectif. Je partage ce qui peut résonner ou inspirer, en restant transparente sur ma vie, tout en protégeant ce qui est sacré pour ma famille.

Que vous ont appris la maternité et la vie familiale sur vos priorités et vos valeurs ?

La maternité a transformé ma perception du temps et des priorités. Elle m'a appris à être pleinement présente et à accepter que tout ne se mesure pas en résultats. Aujourd'hui, la réussite se définit par l'amour, l'équilibre et la paix intérieure que je construis pour ma famille.

Quels aspects du métier d'hôtesse de l'air étaient les plus beaux et quels défis peu connaissent ?

Le voyage, les rencontres et la découverte du monde étaient fascinants. En tant que passionnée de mode, j'adorais faire du shopping à Paris, Barcelone ou New York. Mais derrière le sourire, il y avait fatigue, décalage horaire, pression d'être toujours impeccable et disponible, et solitude lors des moments importants comme Noël ou les anniversaires. Certains vols laissaient à peine le temps de manger. La plus grande difficulté était de gérer la fatigue et d'optimiser les temps de repos pour rester performante.

Quand vous avez décidé de quitter ce métier qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

Ce n'était pas un moment précis, mais un sentiment : l'amour. J'avais envie de ralentir, de fonder une famille et de construire quelque chose de durable. Mon époux étant à Maurice, j'ai choisi de tout quitter pour lui. Le désir de fonder une famille a été l'élément déclencheur de ce nouveau chapitre.

Comment votre expérience dans l'aviation influence-t-elle votre vie actuelle ?

Elle m'a appris à gérer le stress, à m'adapter rapidement, à prendre des décisions et à rester empathique. Ces compétences m'aident aujourd'hui face aux imprévus, dans ma vie professionnelle comme personnelle. J'ai compris qu'indépendamment du statut ou du contexte, chacun mérite attention, respect et écoute.

Quels moments dans la création de contenu vous ont le plus surprise, émue ou fait réfléchir ?

Ce qui m'a le plus émue, c'est l'impact de mon contenu sur les autres. Recevoir des messages de femmes qui se reconnaissent dans mon parcours m'a rappelé qu'on n'est jamais vraiment seule. Ce qui m'a fait réfléchir, c'est la responsabilité de partager sa vie. Être suivie et parfois prise en exemple m'a poussée à rester alignée avec mes valeurs, surtout depuis que je suis devenue maman. J'essaie de partager honnêtement, sans embellir à l'excès.

Pouvez-vous partager une anecdote récente qui vous a fait rire ou pleurer ?

Rire : il y a un mois, j'avais décidé de me retirer des réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, une série de contrats est arrivée... La vie a parfois un humour particulier.

Pleurer : lors de notre première année de mariage, je me suis réveillée en tenant ma fille, submergée par les larmes. Tout le chemin parcouru et les difficultés surmontées m'ont fait réaliser que je vivais la vie dont j'avais toujours rêvé.

Quels rêves ou projets avez-vous réalisés grâce à ce nouveau mode de vie et lesquels ont été mis de côté ?

J'ai créé un quotidien qui me ressemble, développé des projets personnels et lancé mon entreprise. Certains rêves, comme des voyages lointains ou des projets professionnels, sont simplement reportés, pas abandonnés.

Si quelqu'un vous découvre aujourd'hui sur Instagram, que doit-il savoir sur vous ?

Je suis une femme en constante évolution, qui a osé changer de vie et suivre ses envies. Ce que je partage reflète cette évolution : transitions, maternité, féminité et moments de vie vécus avec sincérité. Mon contenu n'a pas vocation à créer de la comparaison. Il montre qu'on peut aimer le beau et le raffiné tout en restant ancré dans la réalité quotidienne. Peu importe d'où l'on vient, chacun peut rêver grand, évoluer et choisir le bonheur, même si le chemin prend différentes formes.