Maroc: Baisse de 8,6 % des levées brutes du Trésor à fin novembre 2025

28 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Les levées brutes du Trésor, y compris les opérations d'échange, ont atteint 154,6 milliards de dirhams (MMDH) au terme des onze premiers mois de 2025, en repli de 8,6% en glissement annuel, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette baisse découle du recul du volume levé en maturités longues de 55,1% pour s'établir à 41,1 MMDH, soit 26,6% des levées contre 54,2% un an auparavant, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

En revanche, le volume souscrit des maturités moyennes s'est accru de 44,2% pour atteindre 93,8 MMDH, prédominant ainsi les levées à hauteur de 60,7% après 38,5% l'année précédente.

De même, le volume souscrit des maturités courtes a augmenté de 58,5% pour s'établir à 19,7 MMDH, représentant 12,7% des levées après 7,3% un an auparavant.

S'agissant des remboursements du Trésor, ils ont augmenté, en glissement annuel, de 3,8% pour atteindre 113,8 MMDH à fin novembre 2025 (y compris les opérations d'échange et de rachat). Compte tenu de ces évolutions, les levées nettes du Trésor ont reculé, par rapport à fin novembre 2024, de 31,4% pour s'établir à 40,8 MMDH, rapporte la MAP.

Au titre du seul mois de novembre 2025, les levées brutes du Trésor se sont accrues de 6,1% par rapport au mois précédent pour atteindre 20,1 MMDH. Ces levées ont été orientées principalement vers les maturités moyennes à hauteur de 81,9% (contre 89,8% en octobre), alors que les maturités courtes et longues ont canalisé 13,2% et 5% respectivement.

Les remboursements du Trésor au titre du mois de novembre 2025 ont quant à eux reculé de 17,6% par rapport au mois précédent pour s'établir à 14 MMDH. En conséquence, les levées nettes du Trésor ont été positives de 6,1 MMDH pour le mois, contre 2 MMDH en octobre.

Eu égard à ces évolutions, l'encours des bons du Trésor émis par adjudication s'est établi à 794,4 MMDH à fin novembre 2025, en hausse de 0,8% par rapport à fin octobre 2025 et de 5,4% par rapport à fin décembre 2024.

La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues quoique leur part ait reculé de 1,4 point par rapport à fin décembre 2024, pour se situer à 66,8% après 68,2%. Elles devancent les maturités moyennes dont la part a légèrement augmenté de 0,4 point pour s'établir à 31% après 30,6%. Quant à la part des maturités courtes, elle reste faible, soit 2,2%, bien qu'elle ait gagné 1 point.

Concernant le volume des soumissions sur le marché des adjudications au titre du mois de novembre 2025, il a augmenté, par rapport au mois précédent, de 16,2% pour atteindre 38,8 MMDH (hors opérations d'échange). La demande a été orientée, essentiellement, vers les maturités moyennes à hauteur de 68,6% après 71,5% le mois précédent.

Les maturités courtes et longues se sont, quant-à-elles, situées à 18,6% et 12,8% respectivement après 20,5% et 8% le mois dernier.

Au terme des onze premiers mois de 2025, le volume des soumissions s'est accru, par rapport à fin novembre 2024, de 4,9% pour atteindre 313,1 MMDH (hors opérations d'échange).

La hausse a concerné le volume soumissionné des maturités courtes et moyennes qui s'est raffermi de 61,9% et 17,9% respectivement pour atteindre 74,7 et 167,1 MMDH, représentant 23,9% et 53,4% du volume des soumissions contre 15,5% et 47,5% un an auparavant.

En revanche, le volume soumissionné des maturités longues s'est replié de 35,5% pour se situer à 71,3 MMDH, représentant 22,8% du volume des soumissions contre 37% un an auparavant.

