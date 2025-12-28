Maroc: Banques marocaines - Besoin de liquidité stable malgré un niveau élevé

Le besoin en liquidité des banques a quasiment stagné à 128,9 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire au cours du mois de novembre, après 128,1 MMDH en octobre 2025, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Dans ce contexte, le volume des injections de liquidité de Bank Al-Maghrib (BAM) s'est établi en moyenne hebdomadaire à 142,5 MMDH, soit un niveau avoisinant celui enregistré le mois dernier (143,7 MMDH), fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Les interventions de BAM ont porté, essentiellement, sur les avances à 7 jours (67,6 MMDH), les opérations de pensions livrées à 1 et 3 mois (42,3 MMDH) et les opérations de prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise (32,7 MMDH), précise la même source.

S'agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé, par rapport au mois précédent, de 4,7% pour se situer à 4,3 MMDH au titre du mois de novembre 2025.

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il se maintient depuis le 20 mars 2025 en évolution quasi-stable, alignée sur le taux directeur, s'établissant en moyenne à 2,25%.