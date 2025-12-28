Maroc: Le taux de préscolarisation des enfants est passé à plus de 70% en 2025

L'enseignement préscolaire au Maroc a connu une amélioration notable de l'accès entre 2015 et 2025 avec un taux de préscolarisation des enfants âgés de 4 à 5 ans passé de 50,2% à 70,4%, a affirmé, jeudi à Rabat, le directeur de l'Instance nationale d'évaluation relevant du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Hicham Ait Mansour.

Depuis le lancement du programme de développement et de généralisation du préscolaire 2018-2028, des avancements significatifs sont constatés particulièrement en milieu rural où le taux est passé de 36,3% à 75,6%, dépassant celui du milieu urbain, a fait savoir M. Ait Mansour, dans une déclaration à la presse à l'issue de la présentation du Rapport de l'évaluation du préscolaire au Maroc pour l'année scolaire 2024-2025.

Le nombre d'unités publiques du préscolaire est ainsi passé de 6.185 à 23.182 entre 2018-2019 et 2024-2025, tandis que les unités non structurées ont connu une baisse significative, passant de 18.882 à 4.946 unités, a-t-il ajouté, notant que le budget public alloué à l'enseignement préscolaire a plus que doublé, passant de 1,13 milliard de dirhams à environ 3 MMDH entre 2019 et 2025, avec un glissement progressif du poids des dépenses de l'investissement vers le fonctionnement.

Initiée par l'Instance nationale d'évaluation auprès du CSEFRS, cette évaluation examine l'état du préscolaire au Maroc pour l'année scolaire 2024-2025, en partenariat avec l'UNICEF.

Elle vise à analyser la situation de l'enseignement préscolaire au Maroc dans un contexte de transformations structurelles, s'appuyant sur l'examen de la qualité des environnements d'apprentissage, des conditions d'accueil et des pratiques pédagogiques, ainsi que sur l'analyse des compétences socio-émotionnelles et cognitives et des fonctions exécutives développées par les enfants à la fin du préscolaire.

L'étude attire également l'attention sur des défis importants qui doivent être relevés, à savoir les disparités entre les zones rurales et urbaines dans la qualité des apprentissages, la nécessité d'améliorer les infrastructures et les installations sanitaires, le renforcement de la gouvernance et du financement du secteur, l'unification et l'application des normes de qualité, notamment en matière de formation et de qualification des éducateurs et des éducatrices, ainsi que l'amélioration de leurs conditions sociales et économiques.

Outre ces défis, le rapport a également fait état de la persistance des disparités territoriales et sociales en matière d'accès et de qualité des apprentissages, la limitation des pratiques pédagogiques interactives au sein des classes, la fragilité de l'inclusion des enfants en situation de handicap et l'hétérogénéité des conditions de travail et de l'encadrement professionnel des éducatrices et éducateurs, notamment dans l'enseignement public et non structuré, affectant la stabilité professionnelle et la qualité des pratiques pédagogiques.

Dans ce sillage, l'évaluation englobe des perspectives essentielles pour l'amélioration du préscolaire au Maroc, notamment la consolidation de la qualité, la gouvernance et le pilotage institutionnel, le soutien du rôle des collectivités territoriales dans le cadre de la régionalisation avancée, le renforcement de la professionnalisation des éducatrices et éducateurs par l'amélioration des conditions de travail, la stabilité professionnelle, la formation initiale et continue.

Cette étude a porté sur 180 unités d'enseignement préscolaire, publique, privée, en partenariat et non structurée, avec une population cible de 871 enfants, 180 éducatrices et éducateurs, 180 responsables d'établissements, 624 parents, ainsi que 180 séances d'observation en classe.