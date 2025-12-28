Maroc: Agadir célèbre l'arganier, un arbre emblématique du pays

La quatrième édition du Salon international de l'arganier qui se déroule à Agadir jusqu'au 16 janvier prochain, met à l'honneur un pilier du patrimoine naturel et culturel marocain, reconnu par l'UNESCO comme Réserve de biosphère et patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les stratégies nationales "Génération Green 2020-2030" et "Forêts du Maroc 2030", lancées en 2020 sous la présidence effective du Souverain.

Ces deux stratégies convergent autour d'un programme ambitieux de développement de l'arganiculture qui revêt un rôle socio-économique important (emploi, productions, exportations ...).

Ces feuilles de route ont permis des avancées tangibles, à savoir la réhabilitation de plus de 246.000 hectares d'arganeraie historique et la plantation de 10.000 hectares supplémentaires dans les régions de Souss-Massa, Marrakech-Safi et Guelmim-Oued Noun, via un modèle innovant d'arganiculture climato-résiliente.

Organisé sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA), le Salon international de l'Arganier est une occasion pour célébrer un arbre emblématique du Maroc, porteur d'un héritage ancestral et véritable pilier des communautés locales, permettant leur autonomisation économique et financière ainsi que leur inclusion sociale.

Cet évènement représente également une opportunité pour les professionnels de la filière, désireux de tisser de nouveaux partenariats et de renforcer leurs réseaux professionnels.

Cette édition réunit la production de l'arganier et l'artisanat au sein d'un espace d'exposition riche et diversifié. Plus de 200 stands y présentent l'huile d'argan dans ses usages alimentaires et cosmétiques, ainsi qu'une large gamme de créations artisanales issues de la Réserve de biosphère de l'arganeraie, reflétant la richesse du patrimoine culturel marocain.

Par ailleurs, près de 20 pays africains participent à l'événement à travers leurs propres stands, faisant du Salon un véritable lieu d'échanges, de dialogue et de partage des héritages culturels, dans un esprit de diversité continentale, avec l'arganier comme symbole central de cette rencontre.

Placée sous le thème : "L'Arganier : Symbole de résilience et d'adaptation, un pont de communication africaine ", cette quatrième édition ambitionne de positionner l'arganeraie marocaine comme un modèle africain de développement durable, conciliant préservation des écosystèmes, autonomisation des femmes rurales et création de valeur économique inclusive.

Dans une déclaration à la MAP, Hou Dahbi, chef de la Division des statistiques, des études et de veille à l'ANDZOA, a indiqué que cet événement s'inscrit dans la dynamique d'animation culturelle et économique de la ville durant la période de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), dont Agadir est l'une des villes hôtes.

Ce Salon se veut une plateforme adéquate pour les coopératives de production de l'huile d'argan ainsi que les artisans pour une meilleure commercialisation de leurs produits qui connaissent une forte demande de la part de la population, a-t-il souligné.

Pour leur part, des exposants dont des artisans et des gérants de coopératives d'argan prenant part à ce Salon, ont indiqué que cette manifestation représente une opportunité pour les professionnels de la filière, désireux de tisser de nouveaux partenariats, renforcer leurs réseaux professionnels, promouvoir la commercialisation de leurs produits et explorer de nouvelles opportunités de croissance et de développement, dans un environnement propice à l'innovation et à la collaboration.

Le Salon international de l'arganier 2025 se positionne ainsi comme une véritable plateforme d'accélération et de mobilisation et propose un programme riche et interactif, comprenant notamment le Village de l'arganier.

Au-delà des stands d'exposition réservés aux artisans et coopératives, les visiteurs pourront découvrir un programme riche et immersif comprenant notamment des démonstrations en direct des métiers de l'artisanat (poterie, bijouterie, tissage...), des séances de show-cooking mettant en valeur les produits du terroir, des animations musicales et folkloriques reflétant la diversité culturelle marocaine et africaine, ainsi que des activités ludiques dédiées aux enfants (séances de contes, spectacles d'ombres, jeux éducatifs...).

À travers cet événement, qui se déroule à la place Prince Héritier, à la place Hôtel de ville et à la Fan Zone Marina d'Agadir, les organisateurs ambitionnent de promouvoir l'économie locale, de renforcer l'attractivité touristique d'Agadir et d'offrir aux visiteurs nationaux et internationaux une expérience authentique.