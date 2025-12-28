Afrique: CAN 2025 - Bakambu et Sadiki disent être satisfaits des performances des Léopards

28 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Cédric Bakambu et Noah Sadiki, deux des joueurs de la RD Congo, se sont réjouis des performances réalisées lors de la rencontre avec le Sénégal et considèrent ce match nul (1-1) comme une étape importante d'une qualification au prochain tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025.

Les Lions du Sénégal et les Léopards de la RD Congo se sont rencontrés pour la deuxième journée du groupe D de la CAN.

"Je suis fier de mes coéquipiers. Nous avons montré un bon visage. Ce genre de match va nous faire grandir et nous aider pour la suite", assure Cédric Bakambu, l'auteur du but des Léopards.

L'avant-centre parle même d'une "montée en puissance" de la sélection congolaise, en raison du nul obtenu face à l'une des meilleures équipes du continent et du monde.

Selon le dernier classement mensuel de la FIFA, le Sénégal est la 19e meilleure équipe du monde et la deuxième en Afrique.

La RD Congo progresse et doit rester sur cette lancée, a dit Cédric Bakambu.

Son coéquipier Noah Sadiki, même s'il se satisfait du résultat, regrette l'incapacité de l'équipe congolaise à maintenir le score, après l'avoir ouvert à la 60e minute. "Quand on domine, on a envie de gagner. Il fallait maintenir le score par un sursaut d'orgueil", dit-il.

Le résultat est tout de même encourageant, vu le chemin parcouru par les Léopards, selon Noah Sadiki. "Nous revenons de très loin. Nous sommes dans de bonnes conditions et sur le point de constituer une grande équipe", a-t-il ajouté.

Sadiki assure que la RD Congo a les moyens nécessaires pour aller loin dans cette CAN.

