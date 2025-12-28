Afrique: CAN 2025 - Cameroun-Côte d'Ivoire et Algérie-Burkina Faso, les affiches-choc de ce dimanche

28 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

La deuxième journée des matchs de poule de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025 se poursuivra ce dimanche, avec des rencontres-choc dans les groupes E et F, les affiches Algérie-Burkina Faso et Cameroun-Côte d'Ivoire étant les plus attendues.

Dans le groupe F, le match entre les Lions du Cameroun et les Eléphants de Côte d'Ivoire est prévu à 20 h 00 GMT, au Grand Stade de Marrakech.

Ces deux équipes ayant gagné leur premier match ont de fortes chances de se qualifier au prochain tour.

Le Gabon et le Mozambique vont se rencontrer à 12 h 30 GMT, au stade Adrar d'Agadir. Cette rencontre du groupe F oppose des équipes ayant perdu leur match d'entrée de la CAN.

Dans le groupe E, l'Algérie jouera contre le Burkina Faso à 17 h 30 GMT, au stade Prince Moulay-Hassan de Rabat.

C'est un duel entre deux sélections ayant gagné leur match de la première journée. Le vainqueur aura la certitude de s'être qualifié pour les huitièmes de finale.

Dans la même poule, la Guinée équatoriale et le Soudan vont se rencontrer à 15 h 00 GMT, au stade Mohammed-V de Casablanca, un match décisif pour les deux équipes.

