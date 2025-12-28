Les Mozambicains se sont imposés (3-2) face aux Gabonais dans un match à rebondissements ce dimanche 28 décembre au Grand stade d'Agadir pour le compte de la deuxième journée du groupe F. Grâce à cette précieuse victoire, les hommes de Chiquinho Conde empochent les trois points et se relancent complètement dans la course aux huitièmes de finale.

Succès historique des Mambas. Avant cette rencontre, le Mozambique n'avait jamais remporté le moindre match dans une CAN (12 défaites et 4 nuls). Une anomalie qui n'est plus qu'un lointain souvenir désormais. Dans un stade quasiment vide, ce sont pourtant les Panthères qui sont les mieux rentrés dans la rencontre, à l'image de la lourde frappe de Guélor Kanga repoussé par Ernan en corner dès la 2e minute de jeu. Mais les Mambas ont laissé passer l'orage dans les 10 premières minutes, laissant le ballon aux Gabonais pour mieux contrer et jaillir sur transition rapide.

Ecuele Manga, capitaine à la dérive

Geny Catamo, l'attaquant du Sporting Portugal, a sonné la révolte en profitant de la première erreur de relance du match de Bruno Ecuele Manga, pour se présenter seul en face à face contre Loyce Mbaba mais le numéro 10 mozambicain a trop poussé son ballon lors de sa deuxième touche de balle (17e). Ecuele Manga, qui dispute sa sixième CAN, a soudainement fait son âge (37 ans) dans ce match, multipliant les fautes techniques, souvent à la limite et toujours en retard. Sur un corner frappé par l'omniprésent Catamo, Faisal Bangal, étrangement seul au point de pénalty, est venu récompenser la domination des Mambas, en catapultant sa tête au fond des filets (37e).

Quelques minutes plus tard, le capitaine Ecuele Manga a sabordé son équipe en commettant l'irréparable à la suite d'un mauvais contrôle dans sa propre surface. Cela a profité à Dominguês qui s'est emparé du ballon pour filer vers le but mais le défenseur gabonais, pour tenter de réparer son erreur, à grossièrement tirer le maillot du numéro 10 du Mozambique. Penalty logique et transformé par Catamo à contre-pied (42e).

Dos au mur, le Gabon est pourtant revenu au score juste avant le temps additionnel de la première mi-temps. Sur une seconde tentative lointaine de Kanga, Ernan a relâché le ballon et cela a profité à Pierre-Emerick Aubameyang, en renard des surfaces, pour réduire l'écart et maintenir le suspense. Cruel pour les Mambas qui avaient touché la barre transversale sur une frappe de Witi quelques minutes avant (45e).

Un chassé-croisé en seconde période

Au retour des vestiaires, Thierry Mouyouma a préféré sortir Ecuele Manga, en totale perdition en défense. Un choix fort mais pas forcément payant puisque dès la 51e minute, son arrière garde a encore concédé un but. Sur un centre côté gauche de Witi vers le second poteau, Digo Calila a pris le dessus sur Denis Bouanga pour placer parfaitement sa tête (3-1).

Les Panthères, si fébrile derrière, s'en sont remis à leurs hommes fort de l'avant pour tenter de revenir. Sur un bon débordement de Bounaga côté gauche qui a effacé deux joueurs, il a parfaitement servi Aubameyang au second poteau. En position idéale, le Marseillais n'est pas parvenu à cadrer sa tête à bout portant (55e). Par la suite, les Mambas se sont contentés de défendre et ont pu compter sur leur portier Mbaba qui a multiplié les miracles (74e). Mais il n'a rien pu faire sur la réduction du score à bout portant de Moucketou-Moussounda après un cafouillage sur corner (76e).

La suite ? Une attaque défense mais les Mozambicains se sont montrés solides à l'image de Mbaba, vigilant sur une tête de Lemina au premier poteau (88e). Les Mambas ont même cru définitivement enfoncer le clou mais Catamo était logiquement hors-jeu (90e1).

La Mozambique a tenu bon face aux ultimes assauts du Gabon et s'offre ainsi sa première victoire dans une CAN. Pour le Gabon, toujours zéro point au compteur, la course à la qualification pour les phases finales s'annonce comprise avec encore un match compliqué à disputer face au tenant du titre ivoirien lors de l'ultime journée.