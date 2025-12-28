Afrique: CAN 2025 - 5 choses à savoir sur Georgi Minoungou, de perdu pour le football à sauveur du Burkina Faso

Georgi Minoungou est un homme heureux. Depuis quelques mois, l'ailier de 25 ans savoure sa carrière, de sa participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.

Juin 2023 : Annoncé perdu pour le football

En 2023, Minoungou, en stage de réparation de la saison de MLS avec son club de Seattle, est atteint d'une infection de l'oeil gauche. Très vite la situation se complique avec une opération. Les docteurs lui diagnostiquent un arrêt de sa carrière.

Juin 2025 : Grand fan d'Ousmane Dembele

Un an après son opération, il perd l'usage de son oeil gauche mais signe son contrat avec les Sounders. En juin 2025, il participe au Mondial des clubs, il affronte avec son club des Seattle Sounders, le Paris Saint-Germain. Minoungou rencontre pour la première fois son idole Ousmane Dembele avec qui il échange les maillots. Il est au bord des larmes.

Novembre 2025 : Premiers buts avec les Etalons

Alors que son histoire fait le tour du monde, Minoungou est appelé par la sélection du Burkina Faso en septembre dernier pour la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Alors qu'il était éligible avec la Côte d'Ivoire. Un mois plus tard, il inscrit son premier but avec les Etalons en match amical face au Bénin. Il marque d'ailleurs un doublé.

Décembre 2025 : Premier match en CAN

Sélectionné pour sa première CAN, Minoungou débute le match face à la Guinée équatoriale sur le banc le 23 décembre. Entré en jeu en seconde période, il égalise sur l'un de ses premiers ballons dans le temps additionnel et lance la remontée du Burkina faso. Les Etalons l'emportent 2-1.

Sa foi en Dieu

Si Minoungou a pu traverser toutes ces périodes de turbulence de sa vie, c'est également grâce à foi en Dieu. Sur tous ses réseaux, il affiche des messages bibliques et donne de l'espoir à tous.

Ses plus grandes déclarations

« Nous avons fait cinq ou six IRM pour trouver une explication, mais rien n'est apparu. C'était terrifiant. Je pleurais tous les soirs. J'ai prié. J'avais travaillé si dur pour obtenir ce contrat avec l'équipe première, et maintenant j'avais l'impression que toute ma vie d'écroulait. C'est alors que le médecin m'a dit quelque chose qui m'a frappé encore plus fort : 'Georgi, je ne pense pas que tu pourras rejouer au football' ».

« Je viens d'Afrique. Je joue au foot depuis que j'ai trois ans. J'ai joué dans la rue. Je n'ai jamais eu de formation professionnelle. J'ai juste joué au ballon. J'ai trouvé ma place. J'étais sur le point de signer un contrat et puis quelqu'un m'a dit : 'Georgi, tu ne peux pas jouer'. Pas question. Je n'ai pas voulu l'accepter »

« Je me suis habitué à jouer sans mon oeil gauche. Ça fait un moment déjà j'ai traversé beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est comme si j'avais deux yeux. Je ne vois pas de l'oeil gauche mais je peux être meilleur que certaines personnes qui voient des deux yeux »

« Je veux être un exemple de persévérance. J'ai connu des hauts et des bas, mais je n'ai jamais abandonné. J'aimerais que les jeunes retiennent qu'il n'y a pas de limites quand on croit en soi. J'ai eu des problèmes à l'oeil, qui auraient pu m'empêcher de jouer, mais je me suis battu. (ndlr : En 2023, il a souffert d'une grave infection oculaire, et l'opération qui en a résulté l'a rendu pratiquement aveugle de l'oeil gauche). J'ai remporté la Leagues Cup contre Lionel Messi, j'ai disputé la Coupe du Monde des Clubs... Et pourtant, beaucoup doutaient de moi. Aujourd'hui, je veux montrer que tout est possible. À travers la Coupe d'Afrique des Nations, je veux inspirer les jeunes du Burkina Faso et d'ailleurs à ne jamais renoncer ».