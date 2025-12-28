Afrique: Zimbabwe - Jonah Fabisch sur les traces de son père, l'entraîneur légendaire Reinhard Fabisch

L'une des figures marquantes du Zimbabwe lors de leur campagne à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc est Jonah Fabisch. Ce milieu de terrain élancé et astucieux a captivé par ses performances travailleuses sous les couleurs des Warriors face à l'Égypte et l'Angola.

Il orchestre le jeu zimbabwéen avec une sérénité remarquable, et son style trahit un homme né pour le football. À juste titre. Pour Jonah, ce sport est un héritage. Il est le fils de feu Reinhard Fabisch, le vénéré stratège allemand dont l'influence a transformé le football au Zimbabwe et au Kenya, et dont l'héritage résonne encore à travers le continent.

Le nom de Reinhard Fabisch est gravé dans la légende du football africain. Au Kenya, il a orchestré une révolution footballistique, conduisant les Harambee Stars jusqu'en finale des Jeux africains de 1987 à domicile et laissant un héritage qui inspirera des générations.

Plus tard, il s'est installé au Zimbabwe, où il a entraîné de 1992 à 1994, avant un bref passage aux Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, puis un retour au Kenya.

Fabisch est malheureusement décédé en 2008 après avoir lutté contre le cancer. Pourtant, dix-sept ans plus tard, son nom brille à nouveau, grâce à son fils Jonah. Le jeune homme n'avait que sept ans lorsque son père est parti, mais l'influence qu'il avait déjà sur sa vie était phénoménale.

Le parcours footballistique de Jonah a été façonné par celui que beaucoup appelaient « coach », mais qu'il appelait « papa ». Pour lui, se lancer dans le sport semblait une évidence. Son père était un entraîneur légendaire, tandis que sa mère, une Zimbabwéenne, était une athlète réputée, spécialiste du 100 mètres haies, qui a également détenu le record national du pays.

« Mes parents ont eu une énorme influence sur ma carrière. Ils m'ont toujours soutenu et m'ont aidé à rester humble. Mon père, en particulier, a joué un rôle majeur dans mon parcours footballistique. Il a consacré sa vie au football et au Zimbabwe, et grandir dans cet environnement m'a beaucoup marqué. Leur soutien a été essentiel pour m'aider à croire en moi », a confié Jonah dans une interview exclusive à CAFOnline.

Jonah est né au Kenya en 2001, pendant le deuxième mandat de son père comme entraîneur des Harambee Stars, et a passé ses premiers mois en Afrique de l'Est. Cependant, il a déménagé au Zimbabwe, puis plus tard en Allemagne, avec sa mère lorsque l'aîné Fabisch est parti entraîner aux Émirats Arabes Unis.

Il avait le choix de représenter soit le Kenya (où il est né), l'Allemagne (le pays de son père) ou le Zimbabwe (le pays de sa mère). Pour ce milieu de terrain, le Zimbabwe était le choix évident.

« J'ai grandi principalement avec ma mère, et j'ai toujours ressenti un lien très fort avec le Zimbabwe. Mon père y a entraîné et aimait profondément ce pays. J'ai toujours eu ce sentiment en moi que si un jour j'avais l'opportunité de jouer en équipe nationale, je choisirais le Zimbabwe », confie Jonah à CAFOnline.

Il ajoute : « J'ai été appelé à plusieurs reprises dans les équipes nationales de jeunes allemandes, mais pour ma carrière senior, ma décision était claire assez tôt. Avec le Kenya, je n'y ai vécu que pendant les premiers mois de ma vie, donc je n'ai pas de lien fort. J'avais l'option, bien sûr, mais je ne l'ai jamais vraiment envisagée ».

Et maintenant, Jonah se pavane avec les Warriors du Zimbabwe et, grâce à deux solides performances à la Coupe d'Afrique des Nations, son travail commence à être remarqué.

« Faire mes débuts à la CAN est très spécial. Cela marque le début de mon parcours à ce niveau et c'est un immense honneur. Jouer sur la plus grande scène footballistique d'Afrique s'accompagne de beaucoup d'émotion, mais aussi d'un grand sens des responsabilités. C'est quelque chose dont je me souviendrai toujours », décrit Jonah.

Pour l'instant, le Zimbabwe a obtenu un point lors de sa campagne au Maroc, avec un match nul 1-1 contre l'Angola. Ils ont perdu leur premier match 2-1 contre l'Égypte sur un but tardif de Mohamed Salah, mais ont livré une performance saluée par beaucoup.

Jonah a qualifié ses deux premiers matchs sur la plus grande scène africaine d'énormes, et déclare qu'il tire beaucoup d'inspiration, de leçons et de confiance de ces performances.

« Contre l'Égypte, nous étions proches d'obtenir au moins un point, voire de remporter le match, si nous avions évité quelques erreurs. Le deuxième match (contre l'Angola) a été difficile au début. Personnellement, j'ai peut-être été un peu précipité par moments, mais collectivement, nous avons bien contenu la plupart des attaques angolaises. Il nous a peut-être manqué quelques centimètres, un peu de sang-froid. Avec ça, nous aurions pu gagner », a-t-il souligné.

Les Mighty Warriors affronteront l'Afrique du Sud lundi soir à Marrakech pour leur dernier match de poule, une rencontre qu'ils doivent absolument remporter pour garder espoir de se qualifier en huitièmes de finale.

Alors que le Zimbabwe vise cet exploit historique, Jonah, qui évolue actuellement en troisième division allemande avec l'Erzgebirge Aue, gardera déjà des souvenirs et des leçons inoubliables de ce Mondial marocain - des enseignements qui renforcent son ambition d'égaler son père, Reinhard Fabisch.

« Je suis extrêmement fier. Jouer au football, porter ce maillot et poursuivre, en quelque sorte, ce que mon père a commencé compte énormément pour moi. Son parcours m'inspire au quotidien. Il m'a inculqué le respect du jeu, le travail acharné et la passion : autant de valeurs qui me motivent constamment », conclut Jonah.