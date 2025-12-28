Afrique: Guela Doué face à l'exigence continentale

Il y a des parcours qui se construisent dans le silence, loin des projecteurs, portés par le travail, la patience et une conviction profonde. Guela Doué appartient à cette génération de joueurs qui avancent sans bruit, mais avec une détermination constante. À la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025, le jeune défenseur ivoirien découvre les exigences du très haut niveau continental tout en vivant un moment chargé d'émotion personnelle : celui de représenter un pays qui résonne en lui depuis l'enfance.

Entre héritage familial, identité assumée et responsabilité collective, porter le maillot des Éléphants ne relève pas d'un simple choix sportif. C'est une fierté intime, un engagement sincère et une promesse faite à soi-même. À Marrakech, au coeur d'une compétition où chaque détail compte et où chaque match peut marquer une carrière, Guela Doué avance avec humilité, porté par un groupe solidaire et par la confiance d'un staff qui lui a ouvert la porte de ce rêve.

À l'approche du choc face au Cameroun, l'un des rendez-vous les plus chargés d'histoire du football africain, le défenseur ne parle pas de pression, mais de devoir : celui de répondre présent, d'apprendre et de grandir au rythme d'une Côte d'Ivoire ambitieuse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

CAFonline.com : Porter le maillot ivoirien, qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui ?

Guela Doué : « C'est quelque chose de très fort, presque intime. Représenter la Côte d'Ivoire, c'est honorer une part essentielle de mon histoire personnelle. Chaque sélection me rappelle d'où je viens, ce que ce pays signifie pour moi et pourquoi je joue au football. Cela m'apporte une responsabilité supplémentaire, mais surtout une immense fierté. »

CAFonline.com : Vous semblez vous être rapidement intégré au groupe. Comment avez-vous vécu cette période ?

« J'ai eu la chance d'arriver dans un groupe très sain. Les joueurs les plus expérimentés ont été attentifs, le staff m'a mis en confiance et tout s'est fait naturellement. On m'a laissé le temps de m'exprimer, de comprendre les exigences et de progresser sans pression inutile. Cela m'a beaucoup aidé, aussi bien sur le plan humain que sportif. »

CAFonline.com : Le Cameroun vous attend dans un match très attendu. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce rendez-vous ?

« C'est exactement le genre de match pour lequel on rêve de jouer. Il y a de l'enjeu, de l'histoire et une rivalité forte, mais aussi beaucoup de respect. Personnellement, je l'aborde avec concentration et envie. Il faudra être prêts mentalement, donner le maximum pour l'équipe et être présents dans tous les aspects du jeu. »