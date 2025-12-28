· Le Bénin s'impose 1-0 face au Botswana dans un match crucial

· Le Sénégal et la RD Congo se séparent sur un match nul passionnant

· Ouganda et Tanzanie dos à dos dans le derby est-africain

· La Tunisie affronte le Nigeria pour clore la journée

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ouganda 1-1 Tanzanie

Buteurs : Saimon Msuva 59' sp, Uche Ipeazu 80'

Le pénalty manqué par Allan Okello dans les arrêts de jeu s'est révélé coûteux : le derby est-africain acharné entre l'Ouganda et la Tanzanie s'est soldé par un match nul 1-1 à la TotaEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, samedi soir au Stade El Barid de Rabat.

L'Ouganda a eu une occasion en or de s'adjuger les trois points après que le remplaçant Karl Ikpeazu les a remis à égalité pour annuler l'ouverture du score de Simon Msuva, mais Okello a envoyé son penalty au-dessus de la barre transversale à la dernière seconde, privant les Cranes d'une victoire spectaculaire.

Une victoire aurait considérablement renforcé les espoirs de l'Ouganda de se qualifier pour la phase à élimination directe. Au lieu de cela, ce match nul contraint les deux équipes à devoir s'imposer lors de la dernière journée du groupe C.

La rencontre a tenu ses promesses de derby régional acharné. Rodgers Mato a frôlé l'ouverture en première mi-temps, son puissant coup de tête sur centre d'Azizi Kayondo venant s'écraser sur la transversale, tandis qu'Okello a testé à deux reprises le gardien tanzanien Foba Zuberi à bout portant.

À l'autre bout du terrain, le gardien vétéran Dennis Onyango, aligné en tant que titulaire après avoir été laissé au repos lors du premier match, a livré une prestation sereine pour contenir la menace tanzanienne, notamment sur les centres aériens.

Le rythme est resté soutenu après la mi-temps, et c'est la Tanzanie qui a ouvert le score. À la 58e minute, Alhassan Baba a été sanctionné pour une main dans la surface en tentant de contrer une frappe d'Alphonce Msanga. Msuva s'est avancé et a transformé le penalty avec assurance.

L'Ouganda a répliqué avec pression et a été récompensé dix minutes plus tard, lorsqu'Ikpeazu a plongé pour reprendre de la tête un centre de Dennis Omedi, égalisant ainsi. Les Cranes ont ensuite cru arracher la victoire en toute fin de match, mais le penalty d'Okello a survolé la barre.

Les derniers instants ont encore réservé du suspense : Onyango a mal contrôlé un centre dans une zone dangereuse, mais le remplaçant Charles M'Mbowa a manqué son retourné, épargnant ainsi l'Ouganda.

La Tanzanie affrontera ensuite la Tunisie à l'Olympic Stadium mardi, tandis que l'Ouganda se déplacera à Fès pour un choc décisif contre les Super Eagles du Nigeria.

Ce qu'ils ont dit après le match

Homme du match : Simon Msuva - Tanzanie

« Je suis vraiment heureux de ce trophée, mais je ne peux pas en revendiquer tout le mérite. Il revient à mes coéquipiers et aux supporters qui nous ont soutenus sans relâche. Nous savions que l'Ouganda, notre voisin, serait un adversaire coriace, mais grâce à Dieu, nous avons réussi à unir nos forces pour obtenir ce résultat. »

Miguel Gamondi - Tanzanie

« D'abord, nous sommes un peu déçus de ne pas avoir remporté la victoire, mais je pense que nous avons livré un très bon match, d'une grande intensité. En attaque, nous avons perdu quelques ballons. L'Ouganda a créé de belles occasions, et je crois que nous avons bien rectifié le tir en seconde période. Nous avons dominé, été dangereux et créé des chances, mais une erreur défensive a permis un centre aboutissant à un but. Nous présentons nos excuses à tous les Tanzaniens pour cette défaite, mais nous continuerons à travailler dur dans cette compétition exigeante. »

Paul Put - Ouganda

« Je pense que nous ne méritions pas le match nul. À mon avis, nous avons eu plus d'occasions. Si on regarde la possession de balle, elle était de notre côté. Nous avons aussi raté un penalty, ce qui est très douloureux, mais ça fait partie du football. Nous avons une équipe très jeune, donc ma responsabilité est aussi de construire une équipe pour 2027, car nous sommes le pays hôte. J'ai parlé aux joueurs et je leur ai dit qu'il fallait garder la foi. Il faut jouer jusqu'au dernier match. Oui, nous sommes déçus, mais nous devons repartir sur de bonnes bases et nous préparer pour le match contre le Nigeria, qui ne sera pas facile, nous le savons. »

Sénégal 1-1 RD Congo

Buteurs : C.Bakambu 61e / S. Mané 69"

À Tanger, les Lions de la Teranga ont été contraints de puiser dans leurs ressources pour revenir au score face à une RD Congo entreprenante. Mené après l'heure de jeu, le Sénégal a réagi avec caractère pour arracher le nul (1-1) dans une rencontre rythmée et indécise.

Cédric Bakambu a ouvert le score à la 60e minute, profitant d'un temps fort congolais au retour des vestiaires. Plus prompt que la défense sénégalaise, l'attaquant des Léopards a repris victorieusement un ballon repoussé par Édouard Mendy après une frappe de Théo Bongonda.

Jusque-là, le Sénégal avait pourtant dominé la première période et quitté la pelouse avec un sentiment de frustration. Nicolas Jackson s'est procuré une première occasion franche, manquant de peu le cadre sur un centre en retrait de Sadio Mané. Le capitaine sénégalais a ensuite vu un coup franc frôler le montant, avant qu'Ismaïla Sarr ne gâche la plus belle opportunité en reprenant au-dessus, à bout portant, à la suite d'un coup de pied arrêté mal négocié par la défense congolaise. Juste avant la pause, Pape Gueye a contraint le gardien congolais à une parade au ras du sol.

La RD Congo est revenue des vestiaires avec davantage d'intentions. Noah Sadiki a d'abord testé Mendy sur une frappe puissante, avant que la pression ne finisse par payer avec l'ouverture du score de Bakambu.

Touché mais pas abattu, le Sénégal a immédiatement relevé la tête. Entré en jeu, Ibrahim Mbaye a dynamisé le couloir droit et initié l'action de l'égalisation. Sa tentative a été repoussée par le gardien, permettant à Sadio Mané de surgir pour conclure avec sang-froid et ramener les siens à hauteur, huit minutes seulement après l'ouverture du score congolaise.

La fin de rencontre a été disputée à un rythme élevé. Les deux équipes ont cherché le but de la victoire, sans parvenir à faire la différence dans les derniers mètres.

Ce match nul a permis au Sénégal de conserver la tête du groupe avec quatre points, à égalité avec la RD Congo mais avec une meilleure différence de buts. Les ultimes rencontres de groupe, mardi, entre le Sénégal et le Bénin d'une part, et la RD Congo face au Botswana d'autre part, détermineront le classement final et les qualifiés pour la suite de la compétition.

Ce qu'ils ont dit après le match

Sadio Mané - TotalEnergies Homme du Match :

"Un point n'est pas un mauvais résultat, car nos adversaires de la RD Congo ont fait preuve de détermination et ont très bien joué. Ils ont été solides et compacts en défense, n'ont pris aucun risque inutile et méritent donc eux aussi ce point. Nous ne sommes pas totalement mécontents, car la CAN est toujours une compétition difficile. C'était un match compliqué et, dans ce tournoi, on ne peut sous-estimer aucune équipe. "

Entraîneur de la RD Congo, Sébastien Desabre :

"Ce fut un match très disputé. Nous devions relever le défi, ce que nous avons fait. Nous avons démarré lentement, puis nous nous sommes améliorés au fil du temps. La deuxième mi-temps a été excellente et correspondait parfaitement à nos plans. Nous voulions avoir quatre points à l'issue de notre deuxième match, donc nous avons atteint nos objectifs.

Ce fut un bon match, très différent de celui qui s'était joué à Kinshasa entre ces deux équipes. Ces deux sélections se connaissent très bien, donc les confrontations sont toujours serrées, comme ce fut le cas aujourd'hui. Sur les côtés, le Sénégal était très rapide avec des joueurs comme Jackson, mais nous avons réussi à les contenir, ce qui a conduit à ce résultat. Dans l'ensemble, les gars ont fait un bon match. Nous pouvons les féliciter pour ce travail bien accompli."

Bénin 1 - 0 Botswana

Buteur : Yohan Roche (28e)

Le but de Yohan Roche en première mi-temps s'est avéré décisif, permettant au Bénin de relancer ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale de la TotalEnergies CAFCoupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, grâce à une victoire arrachée 1-0 face au Botswana à Rabat.

Ce résultat a permis aux hommes de Gernot Rohr de réagir positivement après leur défaite inaugurale contre la RD Congo, tandis que les ambitions du Botswana d'accéder pour la première fois à la phase à élimination directe ont subi un sérieux revers après une deuxième défaite consécutive.

Le Bénin a entamé la rencontre avec détermination et a brièvement cru ouvrir le score dans le premier quart d'heure, avant que l'effort d'Aiyegun Tosin ne soit annulé pour hors-jeu. Leur persévérance a finalement été récompensée à la 28e minute lorsque Roche a trouvé la faille.

Le latéral gauche a conclu une passe du capitaine Steve Mounié, son tir bénéficiant d'une déviation décisive sur un défenseur avant de battre le gardien Goitseone Phoko.

Le Botswana a frôlé l'égalisation sept minutes avant la pause, mais le superbe coup franc de Mothusi Johnson a violemment frappé la transversale.

Après la reprise, le Bénin a cherché à sceller le sort du match. Tamimou Ouorou a frôlé le but à deux reprises, contraignant d'abord Phoko à un arrêt en extension sur un tir lointain, avant de voir une autre tentative déviée bien captée par le gardien botswanais.

Le Botswana a monté en puissance en fin de rencontre pour tenter de revenir au score, mais a manqué de précision pour inquiéter la défense béninoise.

Les Zebres concluront leur parcours dans le groupe D face à la RD Congo mardi à Rabat, tandis que le Bénin affrontera l'ancien champion, le Sénégal, à Tanger le même jour. Une issue positive pourrait assurer aux Béninois leur qualification pour la phase à élimination directe.

Ce qu'ils ont dit après le match

Yohan Roche Homme du Match

"C'est une immense fierté. Nous avions conscience des attentes des supporters, et nous avons su rester concentrés pour remporter la victoire. Ce but me touche particulièrement, surtout après les difficultés du premier match. C'était une joie immense de marquer le but victorieux pour le Bénin devant ma famille, qui est venue au Maroc."

"Tellement fier d'avoir inscrit ce but décisif ! Ce fut un match difficile face à une solide équipe du Botswana, mais nous avons fait le nécessaire. Heureux d'avoir contribué à cette première victoire historique en Coupe d'Afrique. On continue ensemble !"

Morena Ramoreboli - Entraîneur du Botswana

« Durant les 45 premières minutes, nous avons eu une occasion que je pense que nous aurions dû concrétiser, et malheureusement, c'est à partir de cette même occasion que nous avons encaissé un but. Le plus triste de ce match, c'est que nous étions créatifs en première mi-temps, mais en seconde période, même si nous avons tenté d'avoir plus de possession, nous n'avons pas réussi à percer ou à créer davantage d'occasions.

C'est malheureux, mais le football est un jeu qui se joue sur qui marque le plus de buts et qui commet le plus d'erreurs. Dans ce cas précis, nous avons fait une erreur qui nous a coûté un but.

Si on les observe, ils n'ont eu qu'un seul corner sur tout le match, ce qui montre bien qu'ils ne nous ont pas vraiment causé de problèmes dans leur manière de nous attaquer. Le pire, c'est que leur défenseur a été élu homme du match, ce qui en dit long : même s'il est celui qui a marqué, ils ont surtout bien défendu, et malheureusement, nous sommes aujourd'hui du mauvais côté du score. »

Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin :

« Cette victoire est importante pour nous car cela nous redonne une chance pour la qualification pour le tour suivant. On a prouvé aujourd'hui qu'on a progressé défensivement. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Et on a récupéré notamment sur le plan offensif les garçons qui nous avaient manqué l'autre jour et on a vu le résultat. Je suis content pour Yohan Roche qui s'est reris de son erreur du premier match et qui vient d'être élu Homme du match. Maintenant on n'a pas envie de quitter ce beau pays le 31 décembre (jour du prochain match face au Sénégal) »