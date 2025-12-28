Congo-Kinshasa: Deux morts et plusieurs blessés dans la grogne des creuseurs artisanaux à Kolwezi

Deux personnes ont trouvé la mort et de nombreuses autres ont été blessées, samedi 28 décembre, lors de la grogne des exploitants miniers artisanaux à Kolwezi, dans la province du Lualaba.

Selon des sources locales, cette tension a également causé d'importants dégâts matériels.

Les manifestants ont exprimé leur ras-le-bol après la suspension, par le ministre des Mines, des activités minières et de la commercialisation des entités de traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale.

Au cours de leur mouvement de protestation, ils ont barricadé plusieurs routes dans différents quartiers de Kolwezi, notamment Kanina, Luilu, 5 Ans et la Cité Gécamines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des affrontements violents ont opposé les exploitants artisanaux aux forces de l'ordre. Plusieurs sources rapportent que des coups de feu ont été tirés pour disperser les manifestants.

Dans la cité Luilu, des creuseurs ont bloqué l'artère principale et caillassé des camions qui circulaient sur cet axe routier.

Du côté de Kisanfu, plusieurs sources signalent que des creuseurs artisanaux ont tabassé à mort un homme. La victime était un employé d'une société minière de la zone, qui rentrait chez lui après son travail.

Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, avait signé le 19 décembre dernier un arrêté suspendant les entités de traitement utilisant des produits miniers issus de l'exploitation artisanale. Cette mesure s'est accompagnée de la fermeture des activités d'exploitation artisanale ainsi que des dépôts de stockage des négociants.

L'appel de la gouverneure

A la suite de ces incidents, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a demandé aux services oeuvrant dans le secteur minier de poursuivre leurs activités en attendant la mise en place d'une commission chargée de l'application de l'arrêté du ministre des Mines.

Elle l'a annoncé ce samedi dans une adresse à la population.

« Nous demandons à tous ceux qui ont des camions de minerais arrêtés en cours de route et sortis avant la publication de l'arrêté du ministre national des Mines d'aller acheminer leurs produits aux endroits habituels », a-t-elle déclaré.

Fifi Masuka a également recommandé aux services provinciaux : la Division des Mines, le SAEMAPE, le service de lutte contre la fraude et le CEEC, d'accompagner l'arrêté du ministre des Mines, comme cela se fait habituellement avec des mesures d'encadrement.