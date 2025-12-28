Congo-Kinshasa: Plus de 5 millions de personnes ciblées dans la distribution des moustiquaires à Lomami

Plus de 5 millions de personnes, réparties dans les 16 zones de santé de la province de Lomami, reçoivent depuis vendredi 26 décembre des moustiquaires imprégnées d'insecticide.

D'après le ministre provincial de la Santé, cette opération vise à offrir une couverture universelle à chaque ménage de la province afin de lutter contre le paludisme, qui demeure la principale cause de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans ainsi que chez les femmes enceintes.

Cette campagne de dénombrement, couplée à la distribution gratuite des moustiquaires imprégnées d'insecticide, est supervisée par la Division provinciale de la Santé de Lomami et le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

Un comité provincial de coordination de la campagne de distribution des moustiquaires a été mis en place par les autorités provinciales.

Les parents et les chefs de ménage sont les principaux bénéficiaires. Il est prévu de distribuer une moustiquaire pour deux personnes par ménage.

Les relais communautaires passent de porte à porte pour le recensement des habitants et la distribution des moustiquaires, conformément aux plans affichés dans chaque aire de santé.

Le vice-gouverneur de la province, Célestin Kayembe, a encouragé les habitants à accueillir favorablement les relais communautaires. Il a insisté sur l'importance de dormir sous la moustiquaire pour se protéger efficacement contre le paludisme.

Pour mener à bien cette opération dans la province de Lomami, le ministère de la Santé publique a bénéficié de l'appui financier du Fonds mondial, du SANRU (Soins de santé primaires en milieu rural) et de la Cellule d'appui et de gestion financière (CAGF).