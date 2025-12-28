Congo-Kinshasa: Rejet de la demande de levée de l'immunité du président de l'assemblée provinciale de la Tshopo

L'assemblée provinciale de la Tshopo a rejeté, samedi 27 décembre, le réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation portant sur la demande d'autorisation d'instruction du dossier de son président, Mattheus Kanga.

La Cour avait été saisie séparément par deux personnes accusant le président de l'organe délibérant provincial d'avoir détourné une somme de 200 dollars américains reçue du FRIVAO pour la réhabilitation ou la construction des bureaux de la première institution politique provinciale.

Ce rejet est intervenu à l'issue du vote des conclusions de la commission ad hoc instituée par la plénière pour examiner la requête du Procureur général près la Cour de cassation.

Le Procureur général près la Cour de cassation s'est fait représenter à la plénière de l'Assemblée provinciale par le Procureur général près la Cour d'appel de Kisangani.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Devant l'Assemblée plénière, Albert Lussumbe a rappelé les circonstances ayant motivé cette demande :

« Selon le dénonciateur, tout cet argent a été partagé entre les mains des députés que vous êtes. Voilà pourquoi le Procureur général près la Cour de cassation a sollicité votre autorisation afin de procéder à des vérifications».

Dans leur réplique, les membres de la commission et plusieurs députés ont démontré l'absence de preuves matérielles pouvant justifier les faits reprochés au président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo.

« Par rapport au travail que nous faisons ici à l'Assemblée provinciale concernant les fonds du FRIVAO, vous nous accusez d'être des détourneurs de ces fonds. C'est faux, archi-faux », a-t-il souligné.