Congo-Kinshasa: Héritier Nosso remporte le trophée « Uplift Under 40 Awards » aux Etats-Unis

L'avocat congolais Héritier Nosso a remporté le trophée « Uplift Under 40 Awards » après avoir été reconnu comme « Best in Financial Services » aux Etats-Unis d'Amérique.

Cette distinction lui a été décernée pour s'être démarqué par son travail d'accompagnement des personnes dans la création et la structuration d'entreprises, ainsi que dans le domaine de la déclaration des impôts (Tax Return).

Héritier Nosso est le seul immigrant de sa ville à avoir été listé, en 2024, sur le site internet officiel de l'organe du gouvernement américain chargé des impôts (IRS).

Le « Uplift Under 40 Awards » est un programme prestigieux organisé par la Chambre de commerce de l'État du Maine (États-Unis). Huit personnes étaient en compétition, et il était le seul Africain parmi les nominés.