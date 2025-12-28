Congo-Kinshasa: Kisangani - Plus de 400 candidats passent le test d'admission aux Académies militaires

28 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Environ 423 candidats, dont 29 femmes, ont passé du 27 au 28 décembre à Kisangani (Tshopo) le concours d'admission aux Académies militaires organisées à travers le pays.

Pendant deux jours, ils ont affronté les épreuves de dissertation en français, d'anglais, de culture générale, de mathématiques ainsi que des questions de spécialité.

Selon le substitut de l'auditeur militaire supérieur, le major magistrat Feinto Kabuya Mwadiamvita, les candidats qui réussiront ce concours auront le choix entre l'Académie spéciale et l'Académie ordinaire. La durée de formation est respectivement de 9 mois pour la première et de 3 ans pour la seconde.

Les lauréats suivront leur formation soit à Kinshasa, soit à Kitona (Kongo-Central), soit encore à Kananga (Kasaï-Central).

Ce concours est supervisé par le général de brigade Bertin Mfutela, commandant des regroupements des centres d'instruction et d'entraînement.

Le test de Mbuji-Mayi

Plus de trois cent septante deux jeunes (372) ont été soumis, samedi 27 décembre, au concours national pour leur admission à l'académie militaire pour les uns et les études militaires pour les autres.

Ces épreuves se sont déroulées au Collège épiscopale Saint Pierre Dibua dia Buakane dans la commune de la Kanshi, après le lancement effectué par le gouverneur de province.

Il a salué ces jeunes pour le courage dont ils ont fait montre en cette période où le pays est agressé par le Rwanda son voisin.

Le chargé de recrutement à la 21e région militaire a indiqué que les meilleurs seront présélectionnés pour partir aux études à Kananga chef-lieu de la province du Kasai Central.

