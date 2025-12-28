Congo-Kinshasa: L'administrateur assistant de Beni insiste sur la collaboration entre population et forces de l'ordre

28 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'administrateur assistant du territoire de Beni, colonel Marcel Kaloni, a souligné, vendredi 26 décembre, l'importance d'une collaboration étroite entre la population et les services de défense et de sécurité à Cantine, dans la province du Nord-Kivu.

Lors d'un échange avec les leaders communautaires de cette contrée, il a affirmé que cette collaboration permettra de rétablir une sécurité durable dans ce centre commercial situé à une soixantaine de kilomètres à l'Ouest de la ville de Beni.

« L'administrateur assistant a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre la population et les deux nouveaux commandants des forces de l'ordre et de sécurité, ainsi qu'avec tous les services, afin de dénicher toutes les personnes mal intentionnées qui continuent à insécuriser la population de Cantine », a déclaré le colonel Marcel Kaloni.

Cette rencontre intervient après plusieurs plaintes de la société civile dénonçant la montée de la criminalité, marquée par des vols à main armée et des tueries de civils.

A cette occasion, le président de la société civile locale, Tchetche Aliamini, a expliqué que l'objectif principal de la réunion était d'évaluer la situation sécuritaire, qui ne cessait de se dégrader dans l'agglomération de Cantine.

Il a précisé qu'il avait également été question d'identifier tous les agents de l'État affectés à Cantine, ainsi que les militaires sans affectation ni mission ayant abandonné leurs unités.

Les nouveaux commandants locaux de la police et de l'armée ont été présentés à la population au cours de cette rencontre, présidée par l'administrateur assistant du territoire de Beni.

