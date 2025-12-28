Sénégal: Contrôle frontalier - 124 étrangers refoulés, les populations des zones frontalières sensibilisées

Les 25 et 26 décembre 2025, le Secteur frontalier de Moussala a conduit de vastes patrouilles de contrôle des documents de voyage, dans le strict respect des règles relatives au séjour et à l'établissement des étrangers. Ces opérations de sécurisation ont couvert l'ensemble de la lisière frontalière reliant Moussala à Guémedjé, puis de Guémedjé à Fadougou.

Durant deux jours, les localités de Gare Bouréya, Bougouda, Fadougou ainsi que leurs environs immédiats ont été systématiquement parcourus. À l'issue des contrôles, un total de 124 ressortissants étrangers a été refoulé pour défaut de documents de voyage réglementaires. Il s'agit principalement de 72 Maliens, 28 Burkinabés, 17 Guinéens, 5 Nigériens et 2 Nigérians.

Parallèlement aux opérations de contrôle, les équipes de la Police aux Frontières ont mené des actions de sensibilisation auprès des populations locales, en présence des chefs de village ou de leurs représentants. Les échanges ont porté sur les principales menaces sécuritaires actuelles, notamment l'extrémisme violent, l'immigration irrégulière, le terrorisme, la traite des personnes et la criminalité transfrontalière organisée.

Dans cette dynamique de prévention, les populations ont été invitées à renforcer leur collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, sans distinction, afin de lutter plus efficacement contre ces fléaux.

Tout en saluant l'initiative de la Police aux Frontières de Moussala, les habitants de Gare Bouréya, Bougouda et Fadougou ont profité de l'occasion pour exprimer leurs préoccupations majeures, notamment l'absence de couverture de réseaux téléphoniques et l'état dégradé des routes, des contraintes qui freinent leurs activités économiques et leur développement local.