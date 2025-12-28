Samedi 27 décembre 2025, le musée des Civilisations noires a accueilli la dédicace du livre d'Ibrahima Diallo, membre du secrétariat national de la communication de Pastef.

Intitulé « Résistance chronique d'une révolution patriotique du Sénégal », l'ouvrage retrace le combat du parti et de son leader Ousmane Sonko face à la répression et à l'oppression, en particulier lors des événements de mars 2021 et mars 2024.

« J'ai pris la plume pour éviter toute falsification de l'histoire et inscrire dans la mémoire collective le sens de cette lutte », a expliqué l'auteur. Composé de trois chapitres et 99 pages, le livre revient sur les dérives du régime de Macky Sall, les manoeuvres pour affaiblir Sonko, et les souffrances des familles face à la répression.

Mame Ngor Ngom, directeur général du Big-Gouv et préfacier de l'ouvrage, souligne que ce récit méthodique décrit la volonté d'un régime de briser l'espoir d'une jeunesse et d'un parti décidés à résister.

« Ce livre nous replonge dans des moments sombres qui auraient pu être évités si le Président Macky Sall n'était pas obsédé par la volonté de réduire un opposant », a-t-il encore dit.