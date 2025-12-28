Afrique: Sadio Mané à un pas du top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN

Ce samedi 27 décembre 2025, le Sénégal a fait match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la 2ème journée de la CAN 2025. Malgré cet accroc, les Lions restent leaders du groupe D (4 points), à égalité de points avec les Congolais, avant d'affronter le Bénin lors de la 3ème journée. Buteur sur l'égalisation, Sadio Mané entre encore un peu plus dans l'histoire.

Face à la RD Congo ce samedi, Sadio Mané a sans doute été le meilleur élément offensif du Sénégal. Des déplacements intelligents, des combinaisons avec ses coéquipiers, de la justesse dans ses dribbles...puis la récompense à la 68ème minute pour permettre à son équipe d'égaliser, huit minutes seulement après l'ouverture du score congolaise.

Ce but est loin d'être anodin puisque c'est le 10ème de Sadio Mané en Coupe d'Afrique des Nations. Le meilleur buteur sénégalais à la CAN s'installe à la 6ème marche du classement des buteurs historiques dans la compétition. Par ailleurs, l'ancien de Liverpool n'est plus qu'à une longueur d'un certain Didier Drogba (11) qui est au 5ème rang en compagnie de Hossam Hassan et Patrick Mboma. A noter que Samuel Eto'o domine ce classement avec 18 réalisations.

Les meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN

1. Samuel Eto'o (Cameroun) : 18 buts

2. Laurent Pokou (Côte d'Ivoire) : 14 buts

3. Rashidi Yekini (Nigéria) : 13 buts

4. Hassan El-Shazly (Égypte) : 12 buts

5. Didier Drogba (Côte d'Ivoire), Hossam Hassan (Égypte), Patrick Mboma (Cameroun) : 11 buts

6. Sadio Mané, Kalusha Bwalya (Zambie), Francileudo Santos (Tunisie), Joël Tiéhi (Côte d'Ivoire) André Ayew (Ghana), Pierre Ndaye Mulamba (Zaïre) : 10 buts