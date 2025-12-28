Ile Maurice: Anantara Iko devient Constance Le Chaland

Situé au Chaland, sur la côte sud-est de Maurice, l'hôtel Anantara Iko Mauritius s'apprête à changer d'identité. À compter de février 2026, l'établissement opérera sous le nom de Constance Le Chaland, à la suite d'un accord de partenariat entre Constance Hospitality et IKO (Mauritius) Hotel Ltd, filiale du Groupe Currimjee, propriétaire du site.

Cette transition marque une étape stratégique pour les deux groupes. D'un côté, le groupe Currimjee, acteur historique solidement ancré dans le paysage économique mauricien ; de l'autre, Constance Hospitality, opérateur hôtelier indépendant reconnu dans l'océan Indien pour son savoir-faire dans l'hôtellerie de luxe, son sens du service et son approche durable.

Le futur Constance Le Chaland conservera l'ADN naturel et confidentiel du site, pensé comme un sanctuaire en harmonie avec son environnement. L'intégration paysagère, la préservation du littoral et la relation étroite avec la nature resteront au coeur de l'expérience, désormais portée par la signature True by Nature de Constance Hotels & Resorts.

L'établissement comptera 170 chambres, suites et villas, huit restaurants et bars, une piscine à débordement, un bassin de 25 mètres, ainsi qu'un spa Constance doté de sept espaces de soins. La gastronomie, la sommellerie - pilier du groupe à travers Constance Cellar - et le bien-être holistique constitueront des axes forts du repositionnement.

À compter du 5 février 2026, Constance Hospitality assurera l'ensemble de la gestion de l'hôtel, avec l'ambition d'en faire une nouvelle référence du luxe mauricien, au même titre que Constance BelleMare Plage, Constance Moofushi ou Constance Ephelia.

Pensée pour garantir une continuité d'expérience aux hôtes, cette transition ouvre un nouveau chapitre pour l'ancien Anantara du Chaland, désormais appelé à rayonner sous une bannière mauricienne, fidèle à la nature du lieu et aux valeurs de ses partenaires.