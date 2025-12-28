Maroc: Bayt Mal Al-Qods Acharif présente à Ramallah son programme de soutien au secteur éducatif dans la ville sainte

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a présenté mercredi, au campus universitaire de Ramallah, son programme de soutien au secteur de l'éducation à Al-Qods au titre de l'année 2026, ainsi que le dispositif de gestion des bourses universitaires et des bourses de recherche scientifique, en présence de partenaires et d'étudiants bénéficiaires.

A cette occasion, le président de la Faculté Universitaire Moderne, Samer Shyoukhi, a mis en avant la profondeur du partenariat avec cette institution et son rôle "pionnier dans le soutien à la résilience des Palestiniens, en particulier dans la ville d'Al-Qods", soulignant que l'Agence incarne "l'engagement du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d'Al-Qods et de ses habitants".

M. Shyoukhi a relevé que le soutien apporté par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif aux établissements palestiniens d'enseignement supérieur, notamment ceux accueillant des étudiants originaires d'Al-Qods, intervient "dans un contexte difficile que traversent ces institutions", notant que cet appui, à la fois, matériel et moral "contribue directement à renforcer leur résilience et à assurer leur continuité".

De son côté, le secrétaire général du Congrès national populaire d'Al-Qods, Bilal Naticha, a affirmé que "les efforts continus de soutien aux étudiants et aux institutions d'Al-Qods s'inscrivent au coeur du partenariat entre l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et le Congrès national populaire, en vue de renforcer la résilience de la ville sainte et de ses habitants, dans les conditions difficiles qu'elle traverse".

"L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et le Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ne ménagent aucun effort pour soutenir les Maqdessis dans différents secteurs, au premier rang desquels l'éducation, la santé, ainsi que l'appui aux associations et institutions oeuvrant à l'intérieur d'Al-Qods", a précisé M. Naticha.

Pour sa part, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que le soutien à l'éducation à Al-Qods et en Palestine constitue une priorité stratégique de l'action de l'Agence, partant de la conviction profonde que l'éducation demeure le levier du développement et de la promotion sociale, et l'un des outils les plus importants pour la préservation de l'identité palestinienne arabe, islamique et chrétienne.

M. Cherkaoui a également insisté sur le fait que les investissements de l'Agence dans la construction de nouvelles écoles, la réhabilitation des établissements existants et la mise à disposition de Salles de classe "ont contribué à l'amélioration de l'environnement éducatif à Al-Qods", mettant en avant "la nécessité de poursuivre et d'élargir ce soutien afin d'inclure l'amélioration des conditions des enseignants, la protection des programmes scolaires, ainsi que le recours aux technologies et aux solutions numériques au service du processus éducatif".

De son côté, le directeur de l'éducation et de l'enseignement à Al-Qods, Samir Jibril, auquel un hommage a été rendu pour la circonstance, par l'Agence, a indiqué que "l'institution joue un rôle central et de long terme dans le soutien à l'éducation dans la ville d'Al-Qods", ajoutant que ses réalisations sur le terrain ont constitué "de véritables bastions éducatifs au coeur de la ville, à travers la construction, la réhabilitation et le développement de plusieurs écoles dans la vieille Ville et dans différents quartiers d'Al-Qods".

La rencontre a été marquée par la présentation du programme d'action de l'Agence pour le soutien au secteur de l'éducation à Al-Qods, ainsi que du dispositif des bourses universitaires et des bourses de recherche scientifique, considéré comme le mécanisme retenu pour la réception des candidatures des personnes souhaitant bénéficier des bourses de l'Agence, toutes catégories confondues.

Ce mécanisme repose sur des critères de transparence et d'égalité des chances, et permet de déterminer avec précision le degré de besoin des étudiants candidats aux bourses, sur la base d'indicateurs économiques et sociaux clairs, sans intervention humaine, renforçant ainsi l'équité et l'intégrité dans la prise de décision et la répartition des aides.