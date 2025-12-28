Maroc: Bourse - Le MASI perd 2,44% du 22 au 26 décembre

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 22 au 26 décembre 2025 sur une note négative, son indice principal, le MASI, perdant 2,44% à 18.476,19 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 4,37% à 1.459,74 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a cédé 3,67% à 1.226,97 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a baissé de 0,23% à 1.822,11 pts.

Côté secteurs, les plus forts replis ont été enregistrés par les indices "Sociétés de placement immobilier" (-6,91%), "Santé" (-6,75%) et "Loisirs et hôtels" (-6,49%).

A l'inverse, les secteurs "Sociétés de portefeuilles - Holdings" (+5,61%), "Mines" (+3,57%) et "Boissons" (+3,4%) ont réalisé les meilleures performances, rapporte la MAP.

Les échanges ont dépassé 11,01 milliards de dirhams (MMDH), dont 6,27 MMDH réalisés sur le marché central et 4,07 MMDH sur le marché de blocs. Ils ont été dominés par les transactions sur SGTM avec une part de 51,22%, SODEP-Marsa Maroc (8,6%) et Akdital (6,61%).

La capitalisation boursière a, quant à elle, atteint plus de 1.019,36 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par SGTM (+31,74% à 809,8 DH), Lesieur Cristal (+25,87% à 360 DH), SMI (+16,42% à 3.900 DH), Sanlam Maroc (+14% à 2.280 DH) et Minière Touissit (+11,11% à 1.800 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Salafin (-15,24% à 525,5 DH), CDM (-10,91% à 980 DH), Aradei Capital (-8,55% à 396 DH), Akdital (-7,63% à 1.090 DH) et LafargeHolcim Maroc (-7,61% à 1.700 DH).