Maroc: Le dirham s'apprécie de 0,5% face au dollar du 18 au 24 décembre

Le dirham s'est apprécié de 0,5% face au dollar américain et s'est déprécié de 0,1% vis-à-vis de l'euro durant la semaine du 18 au 24 décembre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve se sont, quant à eux, établis à 438,2 milliards de dirhams (MMDH) au 19 décembre, en hausse de 0,5% d'une semaine à l'autre et de 17,4% en glissement annuel, fait savoir la même source.

S'agissant des interventions de BAM, leur volume s'est élevé à 157,4 MMDH en moyenne quotidienne, répartis entre les avances à 7 jours (67,5 MMDH), les pensions livrées à plus long terme (51,4 MMDH) et les prêts garantis (38,5 MMDH).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 5,7 MMDH, tandis que le taux interbancaire s'est situé à 2,25%, rapporte la MAP.

Lors de l'appel d'offres du 24 décembre (date de valeur le 25 décembre), la Banque a injecté 69,3 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 0,8% entre le 18 et le 24 décembre, portant sa performance depuis le début de l'année à 28,1%.

Cette évolution reflète notamment des hausses des indices "Bâtiment et matériaux de construction" (+5,9%) et "Mines" (+4,9%). En revanche, les secteurs "Télécommunications" et "Santé" ont reculé respectivement de 2,5% et 4,5%.

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est resté soutenu à 7 MMDH, dont 3,3 MMDH réalisés sur le marché central actions, 3,1 MMDH sur le marché de blocs et 630 millions de dirhams au titre de l'opération d'augmentation de capital de la société "SOTHEMA".