Le Gabon a perdu son deuxième match à la Coupe d'Afrique des Nations, une défaite aussi surprenante que douloureuse. Après une prestation magistrale face au Cameroun, où les Panthères avaient montré un visage séduisant et une performance inattendue, personne n'imaginait une telle issue lors du match suivant. Pourtant, face à une équipe mozambicaine jugée prenable, le Gabon a laissé passer sa chance, incapable d'imposer son jeu malgré un effectif athlétique, engagé et plein d'énergie. Cette défaite entre dans l'histoire de la CAN.

Le Gabon devient en effet la première nation à perdre contre le Mozambique dans cette compétition, offrant à ce dernier sa toute première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Un fait marquant qui alourdit encore plus la désillusion gabonaise. Après avoir déjà concédé une défaite historique face au Cameroun, les Panthères battent ainsi un second record peu glorieux, renforçant le sentiment d'humiliation chez de nombreux supporters. Face à cette situation, les critiques fusent. Certains appellent à une profonde réforme de l'équipe nationale, estimant qu'il est temps de miser sur une sélection plus jeune, composée de joueurs âgés de 18 à 23 ans, à l'image des critères appliqués dans d'autres corps du pays.

D'autres dénoncent le favoritisme, accusant les dirigeants de transformer la sélection nationale en un cercle fermé réservé aux enfants d'anciens footballeurs, au détriment du mérite et de la compétence. Cependant, beaucoup refusent de faire porter la responsabilité de cet échec aux joueurs ou au staff technique. Les joueurs, selon eux, défendent les couleurs nationales par amour du pays et ne peuvent être tenus pour seuls responsables. La vraie responsabilité incomberait aux dirigeants sportifs et politiques, dans un contexte où le pays dispose de moyens importants mais où aucun championnat national n'est organisé depuis près de quatre ans, toutes disciplines confondues.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré cela, les fédérations existent et les équipes nationales continuent d'être engagées dans les compétitions internationales, sans véritable base compétitive locale. Certains observateurs vont plus loin et interprètent cette série d'échecs comme le reflet d'un malaise plus profond, moral et spirituel, estimant que les difficultés sportives ne sont que le miroir des dysfonctionnements du pays.

Ils s'interrogent sur la préparation réelle de l'équipe, sur le choix du sélectionneur, son parcours, sa formation et son expérience au plus haut niveau africain. Les discours répétitifs promettant « qu'il n'y aura plus droit à l'erreur » finissent par sonner comme l'annonce d'un nouveau manquement à venir. Aujourd'hui, le Gabon, petit pays par sa population mais riche de ses ressources naturelles, se retrouve une nouvelle fois confronté à ses contradictions.

La sélection nationale, devenue malgré elle « l'équipe des records », symbolise les limites d'un système sportif en crise. Beaucoup attendent désormais des changements profonds, non pas pour accabler les joueurs, mais pour poser les bases d'un renouveau crédible et durable du sport gabonais.