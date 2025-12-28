Sénégal: Fédération sénégalaise de lutte - Bira Sène élu président

28 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Ibrahima Sène, alias Bira, a été élu président de la nouvelle Fédération sénégalaise de lutte (FSL) ce dimanche 28 décembre 2025, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.

Ancien président du Comité national de gestion (CNG) de lutte, il s'est largement imposé avec 110 voix, devant Kéba Kanté (70 voix) et Hyacinthe Ndiaye, dit Manga 2 (18 voix).

Sur 199 électeurs inscrits, 198 ont participé au vote. Le scrutin, supervisé par la Commission électorale, s'est déroulé de manière démocratique et transparente.

