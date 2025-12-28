Sénégal: Fin d'années - Les stands de vente de jouets, l'attraction à la FIDAK

Le mois de décembre fait penser à Noël. Cette fête est souvent marquée par des cadeaux offerts aux enfants et même parfois aux adultes. Depuis quelque temps, les jouets ont inondé la foire, ce qui attire une clientèle jeune. Ces objets suscitent l'attention des bambins et illuminent, en ces jours, les rayons de la Foire internationale de Dakar (Fidak). Immersion au coeur des ventes et achats des hochets.

Les arrivées se multiplient aux portes principales réservées aux visiteurs. Au même endroit, les cris assourdissants des écoliers venus effectuer une visite foraine en compagnie de leurs encadreurs provoquent une surdité passagère. Certains élèves portent des uniformes tandis que d'autres arborent leurs plus beaux habits. Dans l'enceinte de la foire, l'affluence des convives est palpable, comparée à celle des autres jours. Le temps est clément. Les éclats de rire, les taquineries et les tapotements témoignent d'une ambiance festive.

Au pavillon Orange, on sent que les enfants sont en vacances de fin d'année. Ils sont présents un peu partout et sont accompagnés et surveillés de près par leurs tuteurs. Dans ce bâtiment est logé un stand particulier de 100 mètres carrés. Des lumières aux couleurs bariolées éclairent les délimitations. Devant l'échoppe, un homme de la cinquantaine accompagné d'un gamin vêtu d'un blouson orné d'une figurine d'ours scrutent les gadgets et les différents amusements exposés sur le rayon.

Des poupées Barbie, des figurines issues des dessins animés, des Avengers, Spiderman, Batman et autres super héros se succèdent sur les étagères. Le propriétaire du stand, engagé dans une discussion profonde avec un homme d'une cinquantaine d'années, tient entre ses mains des jouets et des peluches. Après une bonne période de dialogue, un accord est trouvé et monsieur affiche une mine joyeuse. « Mon fils s'est classé troisième de sa classe lors du premier trimestre et en guise de récompense, je suis venu à la Fidak pour lui acheter un cadeau, synonyme de reconnaissance de ses efforts à l'école », indique M. Fall, sous le regard attentif du jeune écolier qui tient entre ses mains la gratification voulue.

Ousmane est l'exposant qui vient d'offrir ses services à M. Fall. Il fait un bref résumé de ses activités à la foire. « Depuis deux à trois jours, la vente se passe bien. Je pense que c'est lié à l'approche de la fête de Noël, qui est un moment privilégié pour offrir des cadeaux aux enfants. Notre chiffre d'affaires a grimpé depuis quelque temps ; qu'il soit ainsi jusqu'à la fin de la foire », prie-t-il. La fête des cadeaux Le temps est doux et l'ambiance très conviviale au pavillon Orange.

L'affluence continue de grimper au fur et à mesure que la journée avance. La majeure partie des stands est occupée par des personnes aux besoins divers. Dans une autre partie de l'édifice se trouve un autre stand bien garni en matériel et gadgets électroniques. Les contours de ce lieu sont bien décorés avec des guirlandes qui scintillent grâce aux ampoules lumineuses qui y sont incorporées. « Venez acheter mes objets, ça ne coûte pas cher », clame la dame, propriétaire de l'échoppe.

Pour mieux attirer la clientèle, elle a fait appel au service d'un homme déguisé en Mickey Mouse. Ce qui fascine les bambins qui sont, ce jour, les vedettes de la foire. « J'use de tous les moyens qui me sont permis pour attirer des clients. Avec l'approche de la fête de Noël, je ferai tout pour augmenter mon chiffre d'affaires », dit Marième, la vendeuse de jouets. La femme au teint clair qui porte le bonnet du père Noël renchérit ses déclarations en attestant de l'attrait croissant des clients à l'heure actuelle : « Depuis que les élèves ont pris leurs vacances de fin d'année, on sent nettement que leurs parents veulent leur offrir des cadeaux, et c'est ce qui booste nos ventes. » En effet, ce n'est pas seulement le pavillon Orange qui accueille ces vendeurs de gadgets.

À quelques encablures de ce lieu, un autre espace est dédié à la vente de jeux ludiques. Il fait face au pavillon Vert, près du Pavillon Sénégal. C'est une tente blanche couverte des deux côtés qui sert d'abri à l'exposition des jouets. Sur la devanture du chapiteau, des camionnettes, des vélos, des voitures miniatures et des trottinettes sont exposés, pour le plus grand bonheur des enfants. Une femme de taille élancée et bien fringuée embaume l'air avec son parfum exquis. Elle vient d'acheter deux vélos de couleurs rouge et noir.

Elle a l'air soulagée après avoir réglé les frais d'achat. « Depuis une semaine, les enfants de ma cousine m'ont demandé de leur acheter des vélos. Et vu que la promesse est une dette, j'ai tenu à leur acheter ces jouets qui leur permettront de s'épanouir », clarifie Gabrielle avec enthousiasme. Le vendeur qui porte un maillot de l'équipe nationale se réjouit du déroulement de son commerce pour le moment, en espérant renflouer ses caisses d'ici la fin de la foire. « Actuellement, on ne se plaint pas, car les clients viennent de plus en plus. Et je pense que c'est l'approche de la fête de Noël qui l'explique », confie-t-il.