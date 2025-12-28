Sénégal: Koki - Le Daara reçoit un don de matériel agricole de l'Etat pour soutenir ses 5 500 pensionnaires

28 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Daara de Koki a bénéficié, ce week-end, d'un don de matériel agricole remis par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, dans le cadre de la Rencontre annuelle islamique de solidarité.

Ce matériel est destiné à accompagner les 5 500 pensionnaires de l'Institut islamique Cheikh Ahmadou Sakhir Lo, en renforçant leurs capacités de production et en contribuant à l'amélioration durable de leurs conditions de vie.

Dans la même dynamique, une coopérative à orientation agricole et d'élevage sera prochainement installée au sein du Daara. Cette structure permettra d'organiser les activités de production, de valoriser le travail des pensionnaires et de développer des compétences pratiques dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage.

La commune de Koki accueille, ce 28 décembre 2025, la 45e édition de la Rencontre annuelle islamique de solidarité du Daara de Koki, un événement religieux et social majeur dédié à la collecte de fonds au profit de l'Institut islamique Cheikh Ahmadou Sakhir Lo.

