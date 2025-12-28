Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a invité samedi les militants de Pastef/Les Patriotes à privilégier l'unité et la synergie au sein du parti.

L'appel a été lancé à l'occasion de la cérémonie de dédicaces du livre d'Ibrahima Diallo, « Résistance Chronique d'une révolution patriotique du Sénégal », au musée des Civilisations noires.

« Nous ne sommes plus dans l'opposition mais au pouvoir. Nous devons taire nos divergences et nous concentrer sur l'essentiel, éviter les polémiques et repousser toute tentative de division au sein du parti », a déclaré El Malick Ndiaye.

Le président de l'Assemblée nationale a également rappelé que la mission des militants consiste désormais à valoriser les réalisations du gouvernement. « Nous devons faire preuve de responsabilité et maintenir notre confiance dans le leadership et la stratégie déclinés par les responsables du parti », a-t-il conclu.