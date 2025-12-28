Sénégal: Lamine Niang - « Comment la communication digitale a porté la résistance de Pastef (2021-2024)»

La communication numérique a été un pilier de la stratégie de résistance du parti Pastef entre 2021 et 2024, selon Lamine Niang, directeur général de la Sspp « Le Soleil ».

Il s'exprimait, ce samedi 27 décembre, lors du panel « La communication dans la résistance », co-animé par Sadikh Top, président du conseil d'administration de l'Agence de presse sénégalaise (Aps), et le journaliste Ayoba Faye (Walfadjri).

Organisée en marge de la dédicace du livre d'Ibrahima Diallo, « Résistance chronique d'une révolution patriotique », la rencontre a analysé la stratégie du parti sur les réseaux sociaux et autres supports numériques.

Lamine Niang a rappelé qu'avant 2021, Pastef privilégiait les médias traditionnels pour promouvoir ses idées et son leader, Ousmane Sonko. « Après l'ostracisation médiatique, le parti a réorienté sa communication vers le digital, utilisant des supports depuis l'étranger pour maintenir une résistance consciente et faire entendre sa voix », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette stratégie a permis d'élever le débat politique, de structurer le programme du parti, de contrer les campagnes de diabolisation et de renforcer le lien avec la base grâce à des messages audios et vidéos. Sadikh Top a ajouté que la force de cette communication résidait également dans les groupes de relais diffusant les messages du parti sur les réseaux sociaux.

« Aujourd'hui, beaucoup de ces membres occupent des postes de responsabilité. L'enjeu est de revitaliser cette communication pour renforcer les liens entre militants et direction », a conclu M. Top.