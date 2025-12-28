Afrique: CAN 2025 - Gros coup pour le Soudan, tombeur de la Guinée équatoriale

28 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Soudan a réalisé un énorme coup ce dimanche 28 décembre 2025 lors de la 2ème journée de la CAN. Dans le groupe E, les Soudanais ont battu la Guinée équatoriale 1-0. L'unique but de cette partie est l'oeuvre de Coco, contre son camp (74e) après un coup franc tiré depuis la droite par Mohamed Eisa.

Après cette ouverture du score, le Soudan tient son avantage jusqu'à la fin de la partie. Avec 3 points, les Crocodiles du Nil sont 3émes de la poule et peuvent espérer se qualifier lors de la dernière journée face au Burkina Faso. À noter que les Burkinabè affrontent l'Algérie dans quelques minutes dans l'autre rencontre de la poule. La Guinée équatoriale, avec deux défaites en autant de sorties, est presque éliminée.

