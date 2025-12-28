Soudan: Plus de 10 000 déplacés en 72 heures (ONU)

Plus de 10 000 personnes ont fui en 3 jours de leurs localités dans le Darfour-Nord et le Kordofan-Sud, dans l'ouest et le sud du Soudan, en raison d'une recrudescence des violences, a indiqué ce dimanche 28 décembre l'agence de l'ONU pour les migrations.

Entre jeudi et vendredi, plus de 7 000 habitants ont quitté les localités de Kernoi et d'Oum Barou,

dans le Darfour-Nord, près de la frontière tchadienne, a rapporté l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Entre mercredi et vendredi, environ 3 100 personnes ont fui Kadougli, capitale du Kordofan-Sud, assiégée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) depuis plus d'un an et demi, selon l'OIM. Dans cette ville, où la famine a été déclarée en novembre, les organisations humanitaires ont évacué leur personnel après le retrait de la base logistique de l'ONU, selon une source locale.

La prise fin octobre de la capitale du Darfour-Nord, El-Facher, par les FSR avait déjà provoqué l'exode de plus de 107 000 civils, selon l'OIM.

Ces derniers jours, les paramilitaires ont progressé vers l'ouest à travers des enclaves habitées par l'ethnie Zaghawa, jusque-là contrôlées par des milices alliées à l'armée.

Maîtres d'un tiers du territoire soudanais, les FSR concentrent désormais leurs offensives sur le Kordofan voisin, région riche en pétrole, or et terres fertiles, cherchant à reprendre le corridor central du Soudan, qui relie le Darfour à la capitale Khartoum.