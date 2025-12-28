Afrique: Pour la première fois, le Bénin et le Mozambique gagnent un match en phase finale de la CAN

Tanger — Le Bénin et le Mozambique ont obtenu, dimanche, leur première victoire à un match de phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football.

Pour la deuxième journée du groupe F de l'édition 2025, qui se joue au Maroc, les Mozambicains rencontraient le Gabon, qu'ils ont battu par 3 buts à 2.

Prenant part à une phase finale de la CAN pour la sixième fois - la première a eu lieu en 1986 -, les Mozambicains n'avaient jusque-là jamais gagné un match à ce niveau de la compétition.

Ils avaient été éliminés dès le premier tour des éditions de 1986 (Égypte), 1996 (Afrique du Sud), 1998 (Burkina Faso), 2010 (Angola) et 2023 (Côte d'Ivoire).

Devant les Panthères du Gabon, les Mambas du Mozambique n'ont pas seulement obtenu une victoire historique. Ils se rapprochent aussi d'une qualification historique au prochain tour, les huitièmes de finale.

Le Bénin aussi a obtenu sa première victoire en phase finale de la CAN en battant le Botswana, 1-0, dans le groupe D. Pour leur cinquième participation à une phase finale, les Béninois fêtent, ce dimanche, ce premier succès.

L'équipe béninoise a participé à une phase finale de la CAN en 2004, en Tunisie, pour la première fois. Le Bénin était l'une des surprises de la CAN organisée en 2019 en Égypte, il avait atteint les quarts de finale.

Les Guépards ont battu le Botswana dans ce match de la deuxième journée du groupe D, dominé par le Sénégal.

Lors des éditions de 2008 au Ghana et de 2010 en Angola, ils avaient été éliminés dès le premier tour. En cinq participations à la phase finale de la CAN, le Bénin n'a obtenu qu'une victoire. Il a joué cinq matchs nuls et a subi 11 défaites.