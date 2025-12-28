Sénégal: Mbour - Inauguration à Nguekhokh d'un établissement scolaire privé

Nguekhokh — Les cours privées Mandionka ont réceptionné samedi, un établissement scolaire dans la commune de Nguekhokh (ouest), en présence du maire Pape Songué Diouf, des acteurs éducatifs et des parents d'élèves, a constaté à l'APS.

"Les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui traduisent notre volonté de placer l'élève au coeur du dispositif éducatif pour offrir un environnement propice aux apprentissages, de meilleures conditions de travail pour les enseignants et un cadre rassurant pour les familles", a dit Kemo Dasylva, le déclarant responsable de l'établissement.

Les cours privés Mandionka constituent "un levier pour améliorer durablement la qualité des enseignants et renforcer l'innovation pédagogique", a-t-il ajouté.

"La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui [...], marque une étape majeure dans la consolidation d'un projet éducatif pensé, construit et porté avec conviction au service de la communauté de Nguekhokh et de sa jeunesse", a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Dasylva, "inaugurer une école, ce n'est pas seulement ouvrir des salles de classe, c'est ouvrir des perspectives, bâtir des espérances et investir durablement dans le capital humain, fondement de tout développement véritable".

Créés en octobre 2022, les cours privés d'excellence Mandionka fixent comme objectif, "d'offrir un cadre scolaire sécurisé, laïc et conforme aux normes pédagogiques nationales", a expliqué son déclarant.

Prenant part à la cérémonie, Pape Songué Diouf, le maire de la commune de Nguekhokh a salué l'initiative qui, selon lui, "participe au renforcement pédagogique de la commune de Nguekhokh".

Le maire a aussi réaffirmé le soutien de la municipalité qu'il dirige à l'établissement scolaire.

Kemo Dasylva, le déclarant responsable de l'établissement.