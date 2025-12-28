Sénégal: Fandène - Appel à protéger le rônier, un arbre à multiples usages

Thiès — L'artisan Aliou Thiaw, initiateur d'un forum dédié à la promotion du palmier rônier, a plaidé samedi, à Ndiobène, un village de la commune de Fandène, dans la région de Thiès (ouest), pour la protection de cette espèce arboricole à multiples usages dont dépend "fortement" la vannerie locale.

M. Thiaw intervenait à l'ouverture de la quatrième édition de ce forum placée sous le thème "Le rônier au service de la transformation écologique et culturelle",

"La vannerie locale développe la commune de Fandéne, elle dépend fortement des rôniers", a-t-il dit, soulignant que l'artisanat local manque de soutien et de l'appui des autorités locales.

"Si nos autorités nous appuyaient, dans ce cas, on pourra être au-delà de la chaîne de la vannerie par rapport aux transformations écologiques et culturelles", a laissé entendre le vannier.

Le travail des produits issus des rôniers représente beaucoup sur l'aspect culturel dans cette zone, a-t-il indiqué.

"Imaginez comment cet arbre mythique, géant, on arrive à l'abattre, le dépiécer en faisant des lattes, des piquets pour construire une case", a-t-il lancé, soulignant le rôle important joué par le palmier rônier sur le plan culturel dans cette zone de la région de Thiès.

La journaliste Oulimata Fall, spécialiste du palmier rônier, et marraine de la de la quatrième édition du forum est revenue sur l'utilité de cette arbre, notamment ses racines, ses feuilles et son bois. Mieux, a-t-elle relevé, au-delà de son importance dans l'économie locale, sur le plan environnemental, cet arbre peut aider à lutter contre les phénomènes de changement climatique.

Dans les îles du Saloum, au niveau de la mangrove, le rônier participe à lutter contre la salinisation des sols, a-t-il dit, soulignant l'importance de soutenir le secteur de la vannerie. "C'est un arbre qu'on doit valoriser et surtout protéger", a-t-elle plaidé.

"Cet arbre participe à l'économie locale, pour ces femmes qui vivent dans cette localité, [il] leur permet d'être autonomes. Les femmes ont une certaine indépendance dans cette zone, c'est grâce au rônier", a affirmé la journaliste.

Mme Fall a appelé le ministre de l'Artisanat à soutenir les habitants de Ndiobène et de Lalane, pour booster cette espèce arboricole et développer l'artisanat.