Sénégal: Fédération sénégalaise de lutte - La tutelle insiste sur 'une transformation structurelle profonde' de la discipline

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a insisté dimanche, sur la "transformation structurelle profonde" de la lutte, avec la mise en place d'une fédération en remplacement du comité national jusque-là chargée de la gestion de cette discipline.

"La création de la Fédération sénégalaise de lutte n'est pas un changement de nom. (...) Je tiens à préciser que c'est une transformation structurelle profonde ", a-t-elle notamment dit.

La ministre s'exprimait à l'ouverture de l'assemblée générale élective pour la mise en place d'une Fédération sénégalaise de lutte devant remplacer l'actuel Comité national de gestion de la lutte, au stade Léopold Sédar Senghor.

" Après plus de 30 ans de gestion sur le régime d'exception de Comité national de gestion de la lutte, il fallait sortir du provisoire pour entrer dans l'ère de la normalisation générale", a expliqué Khady Diène Gaye.

Elle a rappelé que depuis 1959, la gestion de la lutte oscille entre plusieurs fédérations et comités de gestion provisoire de la lutte.

"Nous inscrivons aujourd'hui, [dans] un processus démocratique où les acteurs choisissent librement leurs dirigeants. Il n'appartiendra plus à l'administration sénégalaise notamment au ministre en charge des Sports de choisir vos dirigeants, mais à vous de choisir vos dirigeants", a insisté la tutelle.

Selon elle, la mise en place de la FSL vise quatre piliers, une "gouvernance démocratique", "une organisation technique", "le développement social et professionnel" et la "lutte olympique".

Elle a invité les membres de la future fédération sénégalaise de lutte à travailler à la création d'une Ligue professionnelle de lutte pour structurer l'économie de la lutte avec frappe.

La Commission électorale de la FSL a validé définitivement 96 candidats pour les 27 postes en lice, dont onze postulent pour le poste de président de cette instance sportive.