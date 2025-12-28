Sénégal: Ibrahima Diallo publie 'Résistance', premier tome d'une trilogie consacrée à la marche de Pastef-Les patriotes vers le pouvoir

Dakar — Le journaliste et communicant Ibrahima Diallo a présenté au public son livre intitulé "Résistance", le premier tome d'une trilogie consacrée à la "résistance patriotique" ayant conduit Pastef-Les patriotes au pouvoir, un ouvrage considéré par le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, comme "un acte de mémoire et de vérité".

Ce livre de 100 pages publié par les éditions Elma, au cours de ce mois, est sous-titré "Chronique de la révolution patriotique du Sénégal".

Une séance de présentation de l'ouvrage s'est déroulée samedi au Musée des civilisations noires de Dakar, en présence de l'auteur, Ibrahima Diallo, chef de la cellule chargée des médias et de la communication au Bureau d'information et de communication du gouvernement. Des leaders politiques, des militants de partis politiques, des acteurs culturels, des professionnels des médias et d'autres invités étaient également présents.

Devant eux, l'auteur a dit vouloir témoigner de la "résistance patriotique" menée par l'actuel parti au pouvoir contre les "injustices et [les] pressions politiques".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Résistance" est la narration de faits qu'il dit avoir observés. Des faits liés aux parcours politiques du leader de Pastef-Les Patriotes, l'actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, et de ses partisans, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Lors de la cérémonie de présentation du livre, les notions d'oppression", de "persécution" et de "mobilisation populaire" ont été évoqués pour décrire le contexte dans lequel ont eu lieu les faits observés et analysés par l'auteur. Autrement dit, la vive rivalité entre Pastef-Les patriotes et l'ex-majorité au pouvoir, constituée de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, et de ses alliés.

La séance de présentation du livre "Résistance" s'est déroulée sous la présidence de Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale.

Une vive rivalité suivie d'une crise sans précédent, alimentée par des affrontements qui opposaient souvent les forces de l'ordre aux leaders, militants et sympathisants de la formation d'Ousmane Sonko, entre 2021 et 2024 notamment.

"J'ai voulu fixer l'histoire, rendre hommage aux victimes politiques et traduire une demande de justice à travers ce livre", a expliqué Diallo, ajoutant que le deuxième tome de la trilogie sera consacré à des figures de la "résistance", et le dernier à Ousmane Sonko.

"Ce livre n'est pas seulement un témoignage politique. C'est aussi un acte de mémoire et de vérité", estime le président de l'Assemblée nationale.

Considérant l'ouvrage comme un important témoignage donné de l'histoire politique contemporaine du Sénégal par Ibrahima Diallo, Malick Ndiaye, l'un des leaders de Pastef-Les patriotes, a parlé d'une résistance "consciente, déterminée et organisée".

Selon lui, Diallo a rappelé que la résistance évoquée relevait de la "souveraineté populaire", de la "dignité nationale" et de l'engagement citoyen".