Guinée: Scrutin présidentiel au pays - Très confiant, le candidat Abdoulaye Yéro Baldé espère que le verdict des urnes sera respecté

Les guinéens ont voté ce dimanche 28 décembre 2025 pour élire leur prochain président de la république. Abdoulaye Yéro Baldé, candidat du Front démocratique de Guinée (FRONDEG) a accompli son devoir civique à Lambangni dans la banlieue de Conakry. À sa sortie du bureau de vote, M. Baldé dit qu'il s'agit d'un jour historique qui va sceller le destin de la Guinée pour les décennies à venir

"C'est la phase ultime d'un processus qui a commencé il y a près d'un mois, en tout cas en termes de campagne. Nous avons vu la mobilisation populaire lors de nos déplacements à l'intérieur du pays et également à Conakry. Et il y a une volonté farouche que nous avons vue chez les populations, une volonté farouche de changement. Et aujourd'hui c'est ce jour historique là qui va sceller le destin de la Guinée pour les décennies à venir, pour les siècles à venir. Et là, je suis venu voter avec confiance sachant que les électeurs m'accorderont leur voix, puisqu'ils ont écouté notre programme tout au long de cette campagne et ce que nous voulons faire pour la Guinée", a-t-il entamé.

Le candidat du FRONDEG espère que le verdict des urnes sera respecté.

"Il y a la même chance pour tout le monde. J'espère le verdict des urnes sera respecté. Et surtout, on appelle à la conscience des uns et des autres, parce que là, il s'agit de l'avenir de chacun d'entre nous et de tout le pays. Donc, il faut que cela soit bien compris par tous les acteurs du processus électoral. Il ne s'agit pas d'une personne. Ce n'est pas un combat de personnes, mais surtout, c'est un combat de programmes et un combat pour l'avenir de notre pays. Il faut que les gens en tiennent compte, parce que si on ne fait pas les choses dans les règles de l'art, le pays part encore pour des années de troubles inutiles. Donc, nous espérons que la Guinée va devenir un pays stable politiquement à partir d'aujourd'hui et pour le meilleur", a-t-il indiqué.

Avant de terminer, il a parlé de quelques anomalies qui lui ont été signalées dans certaines circonscriptions électorales.

"Il y a quelques anomalies dans certaines régions du pays où certains administrateurs ne respectent pas les règles du jeu, ne respectent pas le code électoral. Heureusement, la directrice générale des élections a porté une oreille attentive à nos réclamations. Elle-même a appelé ses différents administrateurs, y compris ceux de l'étranger, même jusqu'à ce matin. Depuis 7 heures, nous sommes en communication pour leur demander de respecter simplement le nouveau code électoral. Pour le moment, ça s'est réglé, mais il y a tout le temps quelques petites difficultés. Mais comme nous sommes en communication permanente, elle parvient à résoudre les problèmes qui se présentent au fur et à mesure. On aurait aimé que cela ne se fasse pas, mais je salue sa bonne volonté d'aider à apaiser le processus. Mais il faut que les administrateurs à tous les niveaux fassent leur travail, y compris ceux qui sont à l'étranger, dans nos ambassades. Ça, c'est aussi un point d'inquiétude, mais on va essayer de le résoudre au fur et à mesure", a-t-il fait savoir.

Le candidat Yéro Baldé se dit très confiant au vu de ce que son parti a fait sur le terrain et au vu de l'adhésion populaire à son programme. "Nous restons confiants", a-t-il affirmé.