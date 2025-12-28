Guinée: Présidentielle 2025 au pays - La candidate Makalé Camara salue le calme qui caractérise le scrutin

Madame Makalé Camara, candidate du Front pour l'Alliance Nationale (FAN) a accompli son devoir civique aux environs de 14 heures. Elle salue le calme qui caractérise ce scrutin présidentiel ce dimanche 28 décembre 2025 en Guinée.

"Je n'ai pas trouvé de foule ici, peut-être parce que c'est 14 heures déjà. Mais j'ai voté, Dieu merci, c'est calme tout autour. Il n'y a pas de bousculades, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de guerre autour. Dieu merci, ce qui est important pour ce pays, c'est la paix d'abord. Au-delà de toute autre chose, on ne peut rien faire sans ce calme, cette paix, cette transparence", a-t-elle entamé.

Et la candidate du parti FAN de poursuivre: "Aujourd'hui, les Guinéens vont décider de leur avenir. C'est le peuple qui est souverain. Et cette souveraineté, il l'exprime à travers le vote. Aujourd'hui, nous allons confier ce pays à une femme, moi un homme. Dieu merci, que Dieu fasse pour ce pays ce qui est mieux pour nous tous. Que la prospérité que nous attendons tant à travers tous nos grands projets se retrouve dans nos assiettes, se retrouve dans nos poches, se retrouve pour nos enfants. La santé, l'école. L'avenir de ce pays, il est radieux, il va l'être. Surtout si les Guinéens sont motivés à ce qu'il soit. Parce que le travail, c'est à nous de le faire. Personne ne peut faire ce pays en dehors de nous. Il faut travailler, toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler. C'est là la solution. Le peuple de Guinée a compris parce qu'il y a la paix partout. Des remontées des QG, de ce que les délégués me remontent. Tout le monde vote dans la paix et la sérénité. C'est très important pour notre pays que l'on puisse s'entendre autour des choses communes. Autour de la chose commune qui est la Guinée. Je demande à tout le monde de continuer dans ce sens afin que nous nous donnions vraiment le président que nous méritons et que ce pays puisse avancer. Ce qui est important pour nous, c'est le développement, l'émergence de notre pays", a-t-elle indiqué.

Makalé Camara croit fermement à l'égalité de chance

"L'égalité de chance entre les candidats, oui j'en crois puisque tout le monde vote sans entrave, tout le monde vote sans être forcé, tout le monde vote sans être empêché. Pour moi, c'est ça l'égalité de chance. C'est le peuple qui va répartir ses votes. C'est à partir de là qu'on va voir pour qui on a voté. J'y crois fermement parce que je pense que les autorités chargées des élections seront assez impartiales, assez justes, assez équitables pour que chacun puisse récolter effectivement les votes qu'il a mérités", a-t-elle fait savoir .