Ethiopie: Une délégation éthiopienne mise sur le café pour approfondir le partenariat avec la Chine

28 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne de haut rang a pris part récemment à une conférence stratégique ainsi qu'à un vaste événement de promotion commerciale organisé dans la province chinoise du Hunan, dans le but de stimuler les exportations de café de spécialité éthiopien vers le marché chinois en pleine expansion.

Accueilli à Zhuzhou, l'événement a réuni plus de 700 000 participants, offrant une vitrine d'envergure internationale pour faire découvrir la richesse aromatique et la diversité du café éthiopien.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tefera Derbew, a salué le renforcement continu des relations bilatérales, soulignant le rôle du café comme symbole de rapprochement et de coopération entre les deux nations.

Le ministre d'État à l'Agriculture, Ifa Muleta, a pour sa part présenté les réformes et initiatives agricoles en cours en Éthiopie.

Il a également appelé à un partenariat renforcé avec la Chine, notamment dans les domaines des intrants agricoles, de l'amélioration des rendements, du stockage moderne et de la chaîne de distribution.

Berceau historique du café et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de grains de haute qualité, l'Éthiopie voit aujourd'hui la Chine s'imposer comme son quatrième marché d'exportation.

Au cours des cinq derniers mois, le pays a expédié 16 300 tonnes de café vers la Chine, générant des recettes estimées à 113 millions de dollars.

La rencontre a également été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération entre entreprises éthiopiennes et chinoises, couvrant le commerce du café, les plateformes d'échange et des projets liés aux énergies nouvelles.

Le ministre d'État chargé de la communication gouvernementale, Tesfahun Gobezay, a rappelé que le café occupe une place centrale dans l'identité éthiopienne, le qualifiant de véritable héritage culturel capable de rapprocher les peuples.

Enfin, Adugna Debela, directeur général de l'Autorité éthiopienne du café et du thé, a souligné l'essor constant de la demande chinoise pour le café éthiopien et exprimé la volonté de l'institution de développer des partenariats durables et mutuellement bénéfiques à l'avenir.

