Afrique: CAN 2025 - L'Algérie renoue avec les huitièmes en dominant le Burkina Faso

Après six longues années d'attente, l'Algérie retrouve enfin le sourire à la Coupe d'Afrique des Nations. Vainqueurs du Burkina Faso (1-0), ce dimanche 28 décembre 2025, les Fennecs ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025, une première depuis leur sacre continental de 2019.

Dans un stade Prince Moulay Hassan acquis à leur cause, les hommes de Vladimir Petkovic ont fait la différence grâce à leur capitaine Riyad Mahrez, auteur de l'unique but de la rencontre sur penalty à la 23e minute. Une réalisation qui permet à l'Algérie de terminer en tête de son groupe et de confirmer son retour au premier plan sur la scène africaine.

Dès l'entame, la rencontre s'est révélée engagée et âprement disputée. Le Burkina Faso, bien organisé et discipliné, a tenté de contenir les assauts algériens, tandis que les Fennecs imposaient progressivement leur tempo. Le tournant du match intervient à la 20e minute, lorsque Aït-Nouri est accroché dans la surface par Ouédraogo. Sans trembler, Mahrez transforme le penalty et inscrit son troisième but dans cette CAN, confirmant son rôle de leader offensif.

Touchée mais pas résignée, la sélection burkinabè multiplie alors les initiatives. Traoré, très actif sur son couloir, met à rude épreuve la défense algérienne, tandis que Ouattara et Minoungou se procurent plusieurs situations dangereuses. Les Étalons frôlent même l'égalisation juste avant la pause, lorsque la tête d'Ouattara, sur corner, trouve le poteau après une intervention de Luca Zidane.

En seconde période, l'Algérie choisit de gérer son avantage. Malgré plusieurs occasions manquées pour faire le break, notamment par Amoura et Maza, les Fennecs font preuve de solidité défensive et de sang-froid dans les moments chauds. Le Burkina Faso pousse jusqu'au bout, mais se heurte à une défense algérienne bien en place et à un Zidane vigilant dans les cages.

Au coup de sifflet final, la délivrance est totale pour les supporters algériens. Grâce à cette courte mais précieuse victoire, l'Algérie met fin à une série de désillusions et s'offre un billet mérité pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Un retour attendu pour une sélection qui ambitionne désormais d'aller plus loin dans la compétition.