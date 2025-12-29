Burkina Faso: Inauguration CHU de Pala - Le « Tsié Tsié » du pays à la Chine

Ça y'est ! L'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso est enfin opérationnel. Cette infrastructure sanitaire considérée comme l'une des plus grandes de la sous région et réputée pour ses équipements en phase avec les nouvelles technologies médicales du moment a, en effet, ouvert officiellement ses portes, le mercredi 24 décembre 2025 au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Cérémonie au cours de laquelle, l'amitié Sino-burkinabé a été vivement magnifiée comme pour saluer l'aboutissement heureux de ce gigantesque projet, symbole du rétablissement de la coopération diplomatiques entre le Burkina et la Chine Populaire.

Longtemps reconnu pour son hospitalité légendaire, ses nombreuses places historiques, ses sites touristiques mais aussi, sa position géographique très enviable au coeur de Afrique de l'ouest, Bobo-Dioulasso, fera encore parler d'elle aussi bien au plan national que sous régional avec sa nouvelle infrastructure sanitaire aux normes et standards internationaux. La mise en service de l'hôpital de référence de Pala à la veille de la NOEL 2025 et la description qui en a été faite par le ministre de la santé, Robert Lucien Kargougou, fait désormais de la cité de Guimbi Ouattara, une destination privilégiée pour tous les patients de l'intérieur comme de l'extérieur du Burkina pour des soins plus appropriés. En effet, le CHU de Pala tel que présenté par le ministre Kargougou est le plus grand hôpital construit par la Chine en Afrique au Sud du Sahara.

Il s'agit dit t-il, d'un hôpital de 500 lits entièrement équipé et disposant, entre autres, de 90 salles de consultation, de 11 ascenseurs, d'une unité de soins intensifs (réanimation), d'un service d'imagerie médicale haut de gamme avec une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), un scanner de 80 barrettes, de 3 unités de radio télécommande, os, poumons, et d'un bloc unifié de laboratoire facilitant les traitements et les analyses afin d'écourter les longs et multiples déplacements. Toujours dans la même veine, le ministre de la santé va s'appesantir sur l'une des spécificités de ce CHU à savoir, la salle d'imagerie interventionnelle cérébrale et cardiovasculaire. La salle PHENO ARTIS SIEMENS qui y est installée est une salle de dernière génération, a t-il déclaré avant de préciser avec une légitime fierté qu'elle « aurait été installée pour la première fois en Chine seulement en 2024 et serait également la première à être installée dans la sous région ouest africaine ».

Après environ quatre ans de travaux qui ont mobilisé 700 ouvriers dont 123 chinois sur le chantier, la mise en service de l'hôpital de référence de Pala vient ainsi renforcer le plateau technique médical de notre pays et contribuer dans le même temps, à l'amélioration de l'offre de soins spécialisés de qualité. C'est le chef de l'Etat, président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui procédera à la coupure du ruban, le dévoilement de la plaque inaugurale suivi de la visite de cette gigantesque infrastructure sanitaire composée de bâtiments d'hospitalisation, de bâtiments de consultation externe des urgences et de bureaux administratifs, de bâtiments techniques médicale, de bâtiments de logistique, de bâtiments d'hospitalisation de maladies contagieuses, de salles techniques de préparation d'oxygène, de salle de distribution d'électricité, de bâtiment de résidence des experts, de salle de cours destinée aux étudiants, de la morgue, etc.

D'un coût de plus de 60 milliards de nos francs, la construction de cet ouvrage est rendu possible grâce à la Chine populaire et constitue selon son ambassadeur au Burkina, le projet phare réalisé par son pays depuis le rétablissement diplomatique entre les deux pays. Le moins que l'on puisse dire est que les relations entre la Chine et notre pays sont actuellement au beau fixe et ne cessent de se renforcer à travers d'autres domaines d'activités. Des relations jugées gagnant-gagnant par la partie burkinabè qui ne pouvait que dire merci ou plutôt ' « Tché -Tché » à la partie chinoise pour son implication et sa précieuse contribution à la construction de cet hôpital. Une infrastructure aujourd'hui présentée comme le symbole phare de l'amitié Sino-burkinabè.

Avis des personnalités

Mohamed Sinon, activiste.

Cet hôpital est une première pour notre pays et une fierté pour tout le peuple burkinabè. Je ne m'y connais pas trop dans le domaine mais au vu de ce que l'ambassadeur de Chine a dit dans son discours, on peut affirmer sans risque de se tromper que le Burkina vient d'effectuer un bon qualitatif en avant en matière de prise en charge sanitaire. L'ambassadeur a parlé d'un appareil qui a été introduit dans son pays en 2024 et qu'en 2025, cet appareil est arrivé au Burkina. C'est extraordinaire et cela traduit pour moi, la marque de considération de la Chine populaire envers le Burkina. L'autre aspect qui me réjoui à plus d'un titre est que cet hôpital va accueillir aussi des patients venus de l'étranger. C'est assurément une fierté pour nous burkinabè et il nous appartient maintenant de tout mettre en oeuvre pour un meilleur entretient de cette infrastructure.

Laurent Kontogom, PDS Commune de Bobo

C'est véritablement un jour de joie de voir enfin ce grand projet d'une importance nationale devenir une réalité à travers son ouverture officielle aujourd'hui. Cela vient compléter l'organisation des services de santé dans la région du Guiriko d'une manière générale. C'est donc l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont travaillé jusqu'à ce que ce projet se concrétise mais également, saluer l'excellence de la coopération entre la république populaire de Chine et notre pays. Je pense aussi aux autorités locales qui ont facilité la concrétisation de ce projet à travers la mise' à disposition de l'espace par la chefferie coutumière et aussi toutes les facilités dont le projet a pu bénéficier de sa part. Tout Bobo aujourd'hui et au-delà, tout le Burkina se réjoui de l'aboutissement heureux de ce projet. Car en réalité, si nous avons des outils de pointes, certains pourraient être amenés, de l'intérieur du Burkina comme de l'extérieur, à venir se faire traiter. Je souhaite que cet hôpital remplisse toutes les expériences qui ont prévalu à son érection et qu'il offre les soins de qualité attendus parce que ne viennent ici que les malades qui sont référés par les structures sanitaires qui sont en dessous du dispositif organisationnelle de cet hôpital. Nous allons en tant que collectivité, aux cotés des populations riveraines, travailler à ce que l'environnement qui entoure l'édifice soit des plus sains.

Siaka Barro, chargé de l'organisation de la CNAVC/Houet

Nous avons souhaité un hôpital de ce standing depuis longtemps. Vous savez que c'est un centre de référence au niveau même de toute l'Afrique et c'est avec une immense fierté que nous assistons aujourd'hui à son inauguration avec bien sûr, la présence du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est actuellement le président en exercice de l'AES. Aujourd'hui c'est un jour de joie pour nous et nous ne pouvons que remercier Dieu. Ce qu'il faut noter surtout est que cet hôpital prendra en charge ces patients Burkinabè qui étaient obligés d'aller se faire soigner à l'extérieur. Et vous savez aussi qu'il existe pas mal de frustrations au niveau des services de santé et ce nouveau CHU va contribuer à résoudre pas mal de problèmes.

Georges Ouédraogo, délégation spéciale commune de Bobo

Le projet centre hospitalier de Pala a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Par la grâce de Dieu et par la force des hommes, ce projet a pu se réaliser et nous sommes aujourd'hui là pour son inauguration. C'est pour moi un grand plaisir et aussi un ouf de soulagement pour le Burkina d'abriter un tel joyau qui va rendre service à des milliers de patients de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est véritablement un acquis pour notre pays mais aussi pour l'AES.

Roland Achille Sow. Président de la chambre de Commerce du Burkina

Nous sommes là ce matin essentiellement pour participer à cet important évènement qui est l'ouverture du CHU de Pala. Le président vient d'inaugurer ce site extrêmement important pour les populations. Il a fallu quatre années de travaux pour aboutir à ce résultat grâce à l'amitié Sino-burkinabè. L'infrastructure est bâtie sur un site de 4 ha sur un ensemble qui fait 25 ha. Ce qui signifie qu'on voit loin. Le sentiment qui nous anime et en tant que président de la chambre de commerce, est un sentiment de fierté. Parce que la question de la santé de la population est une question essentielle. Vous savez que pour faire des affaires il faut être en bonne santé. Et voir aujourd'hui ce centre doté d'équipements de dernière génération et également référencé dans la sous région, il n'y a rien à dire si ce n'est dire merci à nos autorités. Je crois que c'est pratiquement l'un des sites les plus performants en Afrique de l'ouest. Nous tenons à remercier les plus hautes autorités en l'occurrence le président du Faso, le capitaine Ibrahim, et le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre pour leur implication à l'aboutissement de ce projet.

Bambara Ange, CNAVC

On est fier de ce projet et on est fier aussi du capitaine Ibrahim Traoré. Il est un grand leader qui a travaillé pour l'ouverture de cet hôpital et on ne peut que le féliciter. Cet hôpital va changer beaucoup de choses dans le quotidien des burkinabè en matière de santé. Souro Sanon est saturé et les cliniques ne sont pas accessibles à tous. Pour moi l'hôpital de Pala est une bénédiction de Dieu. Je vais profiter de votre micro pour lancer un cri de coeur à la population et au personnel soignant. Nous devons chacun, nous donner la main pour l'entretien de ce joyau. Les directives qui seront prises dans le cadre du bon fonctionnement de cet hôpital doivent être scrupuleusement respectées par le personnel, mais aussi et surtout par les visiteurs. A chacun de jouer sa partition pour un meilleur entretient et un meilleur fonctionnement de cet important outil de santé que le capitaine Ibrahim Traoré offre à la population.