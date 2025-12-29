Afrique: CAN 2025 - L'Algérie, le troisième pays à avoir obtenu la qualification aux huitièmes de finale

28 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — L'Algérie est le troisième pays ayant obtenu la qualification aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, après l'Égypte et le Nigeria.

Elle s'est qualifiée après avoir triomphé du Burkina Faso (1-0), à la fin de la deuxième journée du groupe E, ce dimanche.

Riyad Mahrez, l'un des attaquants des Verts, a marqué l'unique but de la rencontre sur un penalty survenu à la 23e mn. C'est son troisième but en deux journées.

Dans la même poule, le Soudan a accru ses chances de qualification en battant la Guinée équatoriale. Les Équato-Guinéens, après deux défaites, sont quasiment éliminés.

