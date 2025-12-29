Guinée: Dépouillement du premier tour de la présidentielle après une journée de vote dans le calme

Journée de vote ce dimanche 28 décembre en Guinée. Pres de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. 9 candidats en lice : le président de la transition Mamadi Doumbouya, face à 8 adversaires dont Abdoulaye Yéro Baldé et Faya Millimouno. Absentes, en revanche, les figures des grands partis politiques historiques, comme l'opposant Cellou Dalein Diallo ou l'ancien président Alpha Condé renversé en 2021, tous deux en exil. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Notre correspondant Tangi Bihan a assisté au dépouillement dans un bureau de vote de Dixinn, à Conakry.

Dans le bureau de vote numéro 1 de l'école primaire de Dixinn-centre, proche du centre-ville de Conakry, la capitale de la Guinée, le dépouillement commence dès la fermeture. Aucun électeur n'est venu y assister. L'assesseur décompte les voix devant une observatrice de la société civile et des délégués de partis politiques. Un agent du bureau note sur le tableau noir.

Ismael, délégué du parti Frondeg d'Abdoulaye Yéro Baldé, salue la bonne organisation de cette journée de vote. « Il n'y avait pas d'anomalie, le matériel était au complet, tout était en place. Au niveau du vote, la journée s'est très bien passée, il n'y a pas eu d'incident. Le climat était serein, les électeurs ont bien voté dans le calme ».

Constat partagé par Mamadou, délégué du mouvement GMD de Mamadi Doumbouya, visiblement fatigué. « Ça s'est bien passé, c'est seulement que la journée a été longue. Ici on a ouvert le bureau de vote à 7h05, et les électeurs sont venus voter progressivement. Y'a pas eu d'incident, rien du tout. Le dépouillement s'est bien passé, comme prévu ». Une fois remplis, les procès-verbaux sont centralisés au niveau de commissions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une journée de vote dans le calme

Neuf candidats étaient en lice, dont le président de la transition Mamadi Doumbouya. Le vote s'est déroulé dans le calme, sans incidents, en l'absence des figures, comme Cellou Dalein Diallo ou Alpha Condé, qui ont dominé la vie politique guinéenne ces trente dernières années, et empêchés de se présenter à se scrutin.

Dans le quartier de Hamdallaye, dans la banlieue de Conakry, Amidou regrette l'absence des grands partis politiques historiques, mais il salue le calme de cette journée de vote. « Je suis venu m'acquitter de mon devoir de citoyen. C'est un devoir de chaque citoyen de venir voter pendant l'élection pour élire son candidat. J'espère qu'après l'élection, tout le monde va accepter le résultat qui sera donné ».

Pour lui, le retour à l'ordre constitutionnel est une bonne chose. « Après les élections, après un régime militaire, si nous sommes dans un régime civil, ça nous permettra de mieux collaborer avec les institutions internationales, il y aura plus de crédibilité que pendant la transition ».

Assis à la terrasse d'un café, Ibrahim n'est pas de cet avis. Il dit n'accorder aucun crédit à cette élection. « Je n'ai pas voté. Mon candidat Cellou Dalein Diallo n'est pas là. D'autres leaders comme Sidya Touré ou Aliou Bah, qui est en prison, ne sont pas là non plus. Donc, je n'avais pas envie de voter. Tout le monde connaît déjà le résultat de cette élection. Tout le monde a vu comment la campagne s'est passée, on n'a vu que le pouvoir faire campagne. En plus, le général Doumbouya ne devait pas se présenter, il est revenu sur sa parole ».

Selon la direction générale des élections, les résultats provisoires devraient être annoncés ce 30 décembre, ou le 31 au plus tard.