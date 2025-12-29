Dakar — L'attribution du poste de la présidence de la Commission de la CEDEAO au Sénégal pour la période 2026-2030 est "une forme de reconnaissance de l'importance diplomatique" du pays, une légitimité sur laquelle Dakar peut s'appuyer pour poursuivre le dialogue avec l'Alliance des Etats du Sahel, estime l'analyste politique Gilles Yabi.

Le Sénégal a été porté à la présidence de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour la période 2026-2030, à l'issue de la 68e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'organisation, tenue le 14 décembre dernier à Abuja, au Nigéria.

"Je pense que le fait que la Conférence des chefs d'État ait décidé d'attribuer au Sénégal la fonction de président de la Commission de la CEDEAO est une victoire diplomatique pour le Sénégal", a dit M. Yabi, invité par l'APS à faire une rétrospective de l'actualité géopolitique régionale de l'année 2025.

Le Sénégal prend ce poste stratégique de la CEDEAO dans un contexte où l'organisation, dont le siège célèbre ses 50 ans d'existence.

Selon Gilles Yabi, directeur exécutif de Wathi, un think tank citoyen basé à Dakar, cette victoire diplomatique est d'autant plus "bienvenue" pour le Sénégal que ces dernières années, beaucoup de candidatures sénégalaises à des fonctions régionales et internationales n'ont pas prospéré.

Il a fait observer que les revers essuyés par les candidats sénégalais aspirant à diriger des institutions internationales ont été analysés comme autant d'échecs de la diplomatie sénégalaise.

D'après Gilles Yabi, dans ce contexte, la consécration à la présidence de la Commission de la CEDEAO, signifie, "effectivement, une forme de reconnaissance de l'importance diplomatique du Sénégal en Afrique de l'Ouest".

Le Sénégal, par l'intermédiaire du futur président de la Commission de la CEDEAO, "peut jouer un rôle" dans la marche de l'organisation, même si, relève-t-il, ce dernier n'est pas censé représenter un pays mais tous les 15 Etats membres.

A en croire le directeur exécutif de Wathi, "de moins en moins" de pays dans la région peuvent se prévaloir d'acquis enregistrés en matière de démocratie, le Sénégal s'impose parmi les pays pouvant "encore réellement revendiquer" un certain statut qu'ils tirent de leur fonctionnement démocratique.

M. Yabi note que cette étiquette "donne une forme de légitimité particulière au Sénégal", estimant que c'est "probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles le Sénégal a obtenu cette fonction de la présidence de la Commission" de la CEDEAO.

Il a invité à un "dialogue constructif" entre les pays côtiers de la CEDAO et ceux du Sahel central, désormais regroupés au sein de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Il a fait observer que ce "dialogue constructif avait été entamé par le président sénégalais dès son accession au pouvoir, sous le mandat de la CEDEAO, pour faire revenir les pays concernés dans le giron régional.

"En réalité, ce travail se poursuit, même si tous les observateurs pensent qu'il y a très peu de chances pour que ces trois États, sans changement politique interne, reviennent dans le giron de la CEDEAO à court terme. On ne peut rien exclure à moyen terme et encore moins à long terme", estime le directeur exécutif du laboratoire d'idées Wathi, spécialisé dans l'analyse des sujets intéressant la région.

Il reste qu'il y a "absolument un besoin de dialogue pour régler un certain nombre de problèmes concrets, de libre circulation, de programmes conjoints, etc.", entre les pays membres de l'AES et la CEDEAO.

M. Yabi insiste sur la nécessité de cette collaboration pour faire face à la situation sécuritaire et prévenir une contagion du djihadisme qui ne serait pas selon lui facile à endiguer.