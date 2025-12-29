Afrique: CAN 2025 - La Côte d'Ivoire et le Cameroun font match nul, leur qualification retardée

Tanger — La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont fait match nul, 1-1, dimanche à Marrakech, et devront attendre les résultats de la dernière journée de leur poule pour obtenir éventuellement la qualification aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025.

Après les deux premières journées de la poule F, les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Lions indomptables du Cameroun sont premiers ex aequo du groupe F, avec 4 points pour chacune de ces deux équipes et une différence de buts de +1.

Le Mozambique, vainqueur de son match contre le Gabon, 3-2, est troisième de la poule, avec 3 points. Les Mozambicains conservent, donc, les chances de se qualifier au prochain tour, les huitièmes de finale. Pour la troisième journée de la poule, ils joueront contre le Cameroun, mercredi à 18 h 00 GMT, à Agadir.

À la même heure, à Marrakech, la Côte d'Ivoire va rencontrer le Gabon, qui est déjà éliminé.