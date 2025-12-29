Sénégal: Environ 350 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites, à Thylla

Thylla (Tivaouane) — Quelque 350 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites, à l'initiative d'Abdoulath Guèye, un responsable local de Pastef-Les patriotes (au pouvoir), samedi, à Thylla, un village situé dans le département de Tivaouane (ouest).

Des femmes et des élèves des écoles coraniques de la commune de Niakhène, dont fait partie ce village, en ont bénéficié.

Les consultations portaient sur plusieurs maladies courantes, selon les quatre médecins qui y ont pris part, assistés de deux infirmiers d'État et d'autant de pharmaciens. Ils disent s'être appesantis sur la prévention et le traitement des maladies infantiles.

À l'issue des consultations, des médicaments d'une valeur de 1,5 million de francs CFA, selon Abdoulath Guèye, ont été distribués gratuitement aux patients, dont il salue la mobilisation.