Sénégal: Cénacle national du livre - La romancière Ndèye Fatou Fall Dieng et le poète Omar Dabo récompensés

Dakar — Le jury de la quatrième édition du Cénacle national du livre a décerné son prix du Meilleur Roman à Ndèye Fatou Fall Dieng, dite Falia, l'autrice de "La petite maison à la porte bleue" (L'Harmattan), et son prix du Meilleur Recueil de poèmes à Omar Dabo, l'auteur de "Mes errances confinées" (L'Harmattan).

Selon Andrée-Marie Diagne, la présidente du jury, Mme Dieng a été récompensée pour "la qualité et la cohérence" de ce roman, pour son "art de créer des personnages" également.

Le roman "La petite maison à la porte bleue" interroge la prédestination, la révolte et le pouvoir de la résilience, à travers des personnages qui tentent de réécrire leur histoire face à des forces qui les dépassent.

Le personnage principal du récit, l'inspecteur Jessim Hélouan, découvre dans un chalet d'Ifrane le corps de son amie Antia Maria, qui a disparu depuis dix ans.

La lauréate du prix du Meilleur Roman du Cénacle national du livre est juriste et scénariste. "La petite maison à la porte bleue" est son troisième livre. Un trophée lui a été remis, en plus de la somme de 1 million de francs CFA.

En finale du prix du Meilleur Roman, elle avait comme concurrents Samba Guissé, l'auteur d"'Au-delà du futur" (Gandal Afrique), et Mamadou Samb, qui signe "Les Caprices de Poussine" (Mintou Éditions).

Omar Dabo, l'auteur de "Mes errances confinées" (L'Harmattan), a reçu le prix du Meilleur recueil de poèmes. Ses poèmes écrits pendant la pandémie de Covid-19 évoquent un monde confiné, où seule la lumière de Polel, la femme aimée et aimante, venait ranimer la flamme de l'espoir.

M. Dabo a remporté cette distinction aux dépens de Seyni Seck, Ousmane Tall et Dalla Malé Fofana, qui sont respectivement les auteurs de ces recueils : "L'éclosion" (Éditions Salamata), "L'encre des étoiles" (Éditions Al Fàruq) et "Les lignes de mire" (L'Harmattan).

En guise de récompense, il a été remis à M. Dabo un trophée et la somme de 1 million de francs CFA.

Outre Andrée-Marie Diagne, le jury de la quatrième édition du Cénacle national du livre comprenait les professeurs Waly Bâ, Mamadou Bâ, Serigne Sèye et Harouna Dior.

Vingt romanciers et 16 poètes ont participé aux concours littéraires, selon les membres du jury, qui ont signalé une "remarquable" présence des femmes parmi les candidats.

Les livres, à l'exception d'un seul, ont été édités au Sénégal, selon Mme Diagne.

"Ce qu'on a privilégié, c'est la maîtrise de la langue, la force de l'inspiration et de l'expression", a-t-elle expliqué.

Quatre autres prix ont été décernés par le Cénacle national du livre, sous la direction de l'essayiste, nouvelliste et romancier Maguèye Touré, pour récompenser des initiatives de promotion du livre et de la lecture.

Il s'agit du prix de l'Innovation, dont la journaliste Salamata Ousmane Diallo est la lauréate, du prix Initiatives et terroirs, décerné à Anna Ly Ngaye pour l'organisation des Journées africaines du livre du Kajoor, à Thiès (ouest).

Le prix du Lecteur a été remis à Coumba Coulibaly pour ses chroniques littéraires. Babacar Korjo Ndiaye est le lauréat du prix Littérature et Médias. Il a été récompensé pour les activités de promotion du livre et de la lecture qu'il mène avec le site d'information Senegal Njaaay.

La romancière Fatimé Raymonde Habré et le professeur Abdoulaye Racine Senghor sont respectivement la marraine et le parrain de la quatrième édition des prix du Cénacle national du livre. Les distinctions été remises aux lauréats, samedi soir, à Dakar.