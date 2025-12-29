Sénégal: Ligue 1 - L'US Gorée stagne, le Jaraaf poursuit sa remontée

Dakar — L'Union sportive de Gorée a conservé dimanche, son fauteuil de leader de la Ligue 1, au même moment le Jaraaf de Dakar poursuit sa remontée en accédant au podium, à l'issue de la neuvième journée du championnat sénégalais.

Les insulaires ont enregistré un match nul (1-1) devant le Casa sports.

L'US Gorée n'a pas obtenu de succès depuis quatre journées, mais reste leader avec 16 points.

Le dauphin des Goréens, AJEL de Rufisque a été tenue en échec (0-0) par Wally Daan.

Le Jaraaf poursuit sa dynamique victorieuse, en signant son quatrième succès d'affilée. Avec cette victoire, l'équipe de la Médina remonte sur le podium.

Le champion sortant compte désormais 15 points, a un point du leader.

Le fait marquant de la neuvième journée est la deuxième victoire consécutive de Guédiawaye FC (GFC).

Les banlieusards ont battu (2-0) Cambérène dans ce duel du bas du classement.

Malgré ce bon résultat, GFC demeure lanterne rouge.

Voici les résultats de la 9e journée de Ligue 1 :

Dimanche : Dakar Sacré coeur-SONACOS: 5-2, Gorée-Casa Sports:1-1, AJEL-Wally Daan:0-0, Linguère-Jaraaf:0-1, Cambérène-Guédiawaye FC:-2

Voici la suite du programme de la 9e journée de Ligue 1 :

Lundi : Génération foot-AS Pikine, US Ouakam-Stade de Mbour